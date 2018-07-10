Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,16%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов коммерческих услуг, энергетики и СМИ.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 1,16%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции REC Silicon ASA (OL:REC), которые подорожали на 0,07 п. (8,91%), закрывшись на отметке в 0,90. Котировки DNO International (OL:DNO) выросли на 0,65 п. (4,27%), завершив торги на уровне 15,87. Бумаги TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли в цене на 9,5 п. (3,09%), закрывшись на отметке 317,0.

Лидерами падения стали акции Grieg Seafood (OL:GSFO), цена которых упала на 3,40 п. (3,90%), завершив сессию на отметке 83,70. Акции Telenor (OL:TEL) поднялись на 1,9 п. (1,06%), закрывшись на уровне 172,3, а Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) снизились в цене на 0,30 п. (0,12%) и завершили торги на отметке 240,40.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (113) превысило количество закрывшихся в минусе (61), а котировки 27 акций практически не изменились.

Котировки акций TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли до исторического максимума, поднявшись на 3,09%, 9,5 п., и завершили торги на отметке 317,0.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,09%, или 0,07, достигнув отметки $73,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,69%, или 0,54, до $78,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,25%, или 3,20, до отметки $1.256,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,08% до 9,4223, а котировки USD/NOK повысились на 0,10%, достигнув отметки 8,0333.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 93,97.