Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,01%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, телекоммуникаций и энергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX снизился на 1,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Schibsted ASA A (OL:SBSTA), которые подорожали на 10,3 п. (4,00%), закрывшись на отметке в 267,6. Котировки Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) выросли на 2,1 п. (3,76%), завершив торги на уровне 58,0. Бумаги REC Silicon ASA (OL:REC) выросли в цене на 0,02 п. (2,70%), закрывшись на отметке 0,85.

Лидерами падения стали акции DNB (OL:DNB), цена которых упала на 6,5 п. (4,03%), завершив сессию на отметке 156,1. Акции Aker Solutions OL (OL:AKSOL) поднялись на 1,86 п. (3,33%), закрывшись на уровне 54,00, а Telenor (OL:TEL) снизились в цене на 5,3 п. (3,09%) и завершили торги на отметке 166,4.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (89) превысило количество закрывшихся в минусе (78), а котировки 29 акций практически не изменились.

Котировки акций Schibsted ASA A (OL:SBSTA) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,00%, 10,3 п., и завершили торги на отметке 267,6.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 1,29%, или 0,91, достигнув отметки $69,47 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,08%, или 0,06, до $73,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,25%, или 3,10, до отметки $1.247,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,01% до 9,4668, а котировки USD/NOK упали на 0,12%, достигнув отметки 8,0989.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 94,44.