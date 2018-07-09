Минфин представил основы бюджетной политики на три года

Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку был опубликован в воскресенье, вчера его представлял на парламентских слушаниях в Госдуме первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов

Из документа следует, что ведомство ожидает в 2019 году профицит бюджета — он составит почти 1,96 триллиона рублей (1,8 процента ВВП). Дальше показатель будет снижаться — до 1,15 триллиона (1,1 процента ВВП) в 2020 году и до 659 миллиардов рублей (0,5 процента ВВП) в 2021 году. Примерно такой же профицит бюджета ожидается и в 2018 году.

В проекте минфин указал, что рост доходов бюджета к ВВП ожидается в связи с предполагаемыми изменениями в налоговое законодательство, в первую очередь благодаря повышению ставки НДС с 18 до 20 процентов. Кроме того, увеличатся нефтегазовые доходы — текущие цены на сырье выше заложенных в бюджете. Последующее снижение доходов казны к уровню ВВП с 2020 года минфин связывает так или иначе с влиянием последнего фактора.

По словам Антона Силуанова, налоговая «донастройка» должна придать ускорение росту экономики и обеспечить ресурсную базу для исполнения майского указа президента. «Обеспечить экономический рост и благосостояние наших граждан — задача, которую поставил президент Федеральному Собранию», — напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Силуанов сообщил на слушаниях, что минфин обсуждал разные варианты корректировки налоговой системы, но остановился в итоге на ставке НДС — ее повышение дает бюджету дополнительные 600 миллиардов рублей в год. По словам главы минфина, такой шаг в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами, поскольку льготные ставки НДС остаются неизменными. В целом, по мнению главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, Налоговому и Бюджетному кодексу необходимы новые редакции. Их текущие версии, по словам депутата, тормозят возможности для решения проблем.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение ставки НДС могло бы быть отложено на шесть лет. Альтернативой, по его словам, стало бы смягчение бюджетного правила — повышение цены отсечения барреля нефти в бюджете, свыше которой доходы направляются в резервы, с 40 до 45 долларов. Из ответа Силуанова следует, что фактически цена отсечения дойдет до этого уровня к 2023 году из-за ежегодной двухпроцентной индексации. «Да еще мы увеличиваем дефицит бюджета на 0,5 процента ВВП — это около двух долларов за баррель в пересчете на цену отсечения. Коллеги, мы движемся в этом направлении, но резко ослаблять бюджетную политику нельзя», — заключил глава минфина.