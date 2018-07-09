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Дворкович выдвинут в наблюдательный совет Россельхозбанка
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Аркадия Дворковича вновь выдвинули кандидатом в набсовет Россельхозбанка 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вновь был выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка в качестве представителя от Российской Федерации, говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства России.
Среди новых кандидатов в набсовет РСХБ — первый зампред правления банка Борис Листов. В будущий состав не вошел Денис Морозов, возглавлявший набсовет в 2014-2015 годах.
Кроме Бориса Листова и Аркадия Дворковича в наблюдательный совет Россельхозбанка вошли: советник главы РСХБ Олег Богомолов, замминистра финансов России Андрей Иванов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, специальный представитель "Росатома" в Африке Владимир Стржалковкий, а также ректор Финансового университета при правительстве России Мухадин Эскиндаров.
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