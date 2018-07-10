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Установлена единая минимальная цена на водку
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Установлена единая минимальная цена на водку 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Минфин РФ установил единую минимальную цену на водку крепостью 37-40 градусов. Об этом говорится в приказе ведомства.
Решение ввести единую цену было принято из-за того, что к водке крепостью 38 градусов некоторые производители не применяли минимальную цену.
Минимальная розничная цена на водку крепостью 37-40 градусов установлена на уровне 205 рублей за 0,5 литра. При этом ранее минимальная цена на водку 38-39 градусов составляла 201 рубль за 0,5 литра.
Минимальная отпускная цена с завода составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.
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