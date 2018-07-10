Установлена единая минимальная цена на водку

Минфин РФ установил единую минимальную цену на водку крепостью 37-40 градусов. Об этом говорится в приказе ведомства.

Решение ввести единую цену было принято из-за того, что к водке крепостью 38 градусов некоторые производители не применяли минимальную цену.

Минимальная розничная цена на водку крепостью 37-40 градусов установлена на уровне 205 рублей за 0,5 литра. При этом ранее минимальная цена на водку 38-39 градусов составляла 201 рубль за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена с завода составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.