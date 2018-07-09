ОБЗОР — Рубль усилил вечером рост к доллару и евро вслед за нефтью

МОСКВА , 9 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров . Рубль в понедельник вечером усилил рост к доллару и к евро на фоне закрепления рынка нефти выше 78 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Локальный спрос на рисковые активы поддерживает интерес к валютам развивающихся рынков, в том числе и к рублю, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 22.38 мск снижался на 54 копейки, до 62,43 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 73,32 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ ОТ НЕФТИ

Курс рубля вечером усилил рост к доллару и евро на фоне закрепления рынка нефти выше отметки 78 долларов за баррель.

Рынок «черного золота» реагирует на риски сбоев нефтяных поставок. Уже неделя, как Национальная ливийская компания NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Рас-Лануф, Эс-Сидр, Зуетина и Харига. Добыча нефти в Ливии может упасть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Добыча нефти в Ливии уменьшается каждый день, оценивают эксперты. Кроме того, канадское предприятие Syncrude, которое производило (путем очистки от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, до конца июля приостановило работу из-за аварии, отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Поддержку рубль получает от поднявшегося в целом спроса на риск на мировых рынках. Фондовые индексы в начале недели растут, курс евро прибавляет на форексе, что свидетельствует о возросшем аппетите на риск.

В итоге, доллар и евро вечером теряли 0,9% к рублю. Рублевая цена «черного золота» остается около уровня 4,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62-63 рублей, евро — в коридоре 72,9-74,1 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.

На этой неделе фактором давления на российский рубль по-прежнему будут выступать риски торговых войн США Китая , что будет отражаться в ослаблении всех валют развивающихся рынков, считает руководитель инвестиционного отдела АО «НПФ Согласие-ОПС» Иван Нечаев

В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"К тому же участники рынка ожидают коррекции вниз цены на нефть. В итоге рубль продолжит снижаться по отношению к основным мировым валютам. До конца недели мы прогнозируем валютную пару рубль-доллар в интервале 63-64 рубля за доллар", — добавил он.