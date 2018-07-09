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Что будет дальше с ценами на бензин
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Что будет дальше с ценами на бензин 

Car.ru 18 часов назад
Фото: Car.ru
Лето 2018 года ознаменовалось для автолюбителей неприятным сюрпризом в виде повышения стоимости топлива. Теперь же делаются различные прогнозы относительно дальнейшего состояния рынка.
Сейчас же статистика продолжает свидетельствовать о росте цен на бензин и дизельное горючее, а также газ. Цифры говорят о том, что бензин и дизтопливо в июне текущего года подорожали примерно на 2 процента.
В мае рост стоимости был еще выше. К примеру, газ для автомобилей подскочил почти на 8%, бензин и дизельное горючее прибавили в цене от 5 до 6%.
Чтобы сдержать рост цен, депутаты Госдумы в экстренном порядке приняли несколько законодательных мер. В их число входит снижение акцизных платежей на ввозимое топливо и его компоненты.
Одновременно российскому Правительству предоставлены полномочия вводить вывозные таможенные пошлины на некоторые типы нефтепродуктов. Подобные меры для сдерживания роста топлива уже применялись в РФ в 2011 году.
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