Что будет дальше с ценами на бензин

Лето 2018 года ознаменовалось для автолюбителей неприятным сюрпризом в виде повышения стоимости топлива. Теперь же делаются различные прогнозы относительно дальнейшего состояния рынка.

Сейчас же статистика продолжает свидетельствовать о росте цен на бензин и дизельное горючее, а также газ. Цифры говорят о том, что бензин и дизтопливо в июне текущего года подорожали примерно на 2 процента.

В мае рост стоимости был еще выше. К примеру, газ для автомобилей подскочил почти на 8%, бензин и дизельное горючее прибавили в цене от 5 до 6%.

Чтобы сдержать рост цен, депутаты Госдумы в экстренном порядке приняли несколько законодательных мер. В их число входит снижение акцизных платежей на ввозимое топливо и его компоненты.