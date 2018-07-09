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Межбюджетные трансферты переориентируют с учетом указа президента
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Межбюджетные трансферты переориентируют с учетом указа президента 

Российская Газета 18 часов назад
Комментируя проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, она также сказала, что продолжится предоставление стимулирующих трансфертов, сообщает РИА Новости. «Это и гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала, и дотации для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций», — пояснила депутат.
Также, по ее словам, будут пересмотрены поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты и на крепкий алкоголь, расширение практики применения механизма «двух ключей» и предоставление регионам полномочий по установлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых экономических зон и участников свободной экономической зоны.
Гусева также отметила, что формирование национальных проектов будет проводиться с учетом включения в них механизмов координации с регионами и муниципалитетами. В федеральных нацпроектах, по ее словам, будут установлены целевые показатели в региональном разрезе, которые в дальнейшем будут отражены в соглашениях о предоставлении финансовой поддержки бюджетам регионов.
Достижение установленных значений показателей будет учитываться при составлении отраслевых рейтингов эффективности работы регионов, а в отдельных случаях — при оценке деятельности губернаторов и при финансовом поощрении регионов за счет грантов. «И поскольку все регионы у нас разные, при формировании целевых показателей будут учитываться как текущее состояние отрасли на конкретной территории и необходимость ее модернизации, так и возможности региона. Это, безусловно, большой шаг вперед», — полагает первый зампред бюджетного комитета.
Она уверена, что эти меры помогут регионам, но есть и то, что кабмин еще не реализовал в полной мере, но это необходимо сделать, и как можно скорее. «Я говорю о полном переходе к предоставлению консолидированной субсидии в рамках одной госпрограммы или подпрограммы, завершении инвентаризации расходных полномочий субъектов РФ и переходе к модельному бюджету. Это поможет сбалансировать региональные бюджеты, сократить существующий разрыв в уровне жизни в различных регионах, в городах и селах, а это именно то, о чем говорил президент», — резюмировала Гусева.
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