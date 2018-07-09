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ЦБ РФ отметил рост инфляционных ожиданий в июне
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ЦБ РФ отметил рост инфляционных ожиданий в июне 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Антон Белицкий/Global Look Press
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Инфляционные ожидания граждан России на ближайшие 12 месяцев увеличились с 8,6% до 9,6% на фоне роста цен на бензин и дальнейшего повышения налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается в обзоре Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». В ходе опроса, проведенного для оценки инфляционных ожиданий, респонденты указали серьезный рост цен на бензин, а также ожидающееся повышение НДС в качестве факторов дальнейшего роста цен. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания в РФ выросли до уровней осени 2017 г., при этом, по оценкам Банка России, с учетом принятых мер по стабилизации розничных цен на бензин и дизельное топливо инфляционные ожидания в дальнейшем также стабилизируются:
"В июне 2018 г. инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев увеличились до уровня сентября-октября прошлого года. Показатель достиг 9,8% после 8,6% в мае. Рост инфляционных ожиданий был ожидаем на фоне ускоренного роста цен на бензин. Доля тех, кто отметил очень сильный рост цен на бензин, в июне практически удвоилась. Хотя Банк России не ожидает ускорения темпов роста цен на топливо, уже свершившееся подорожание может оказывать разогревающее воздействие на ожидания в ближайшие месяцы. Принятые Правительством меры по стабилизации цен уже способствуют нормализации ситуации на розничном рынке и должны оказать также стабилизирующее влияние на ожидания населения. Влияние на инфляционные ожидания начали оказывать и объявленные налоговые меры. Из-за роста цен на бензин и ожидающегося повышения НДС респонденты заметно ухудшили ответы на качественные вопросы об инфляции в целом. Значительно выросла доля тех, кто ожидает ускорения инфляции в следующем году. Аналогичная динамика наблюдается и в ответах на качественные вопросы об инфляции за месяц: значительно увеличилась доля тех, кто наблюдает и ожидает высокий темп роста цен".
Данные: ФОМ, ООО «инФОМ»; графика: Банк России
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