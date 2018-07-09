Инвесторов простимулируют льготами и отменой некоторых налогов

Масштабные налоговые послабления для бизнеса на фоне запланированного повышения НДС и завершения налогового маневра, долгосрочная стабилизация налоговой системы и законодательное решение вывести из тени 30 млн самозанятых граждан — все эти меры были в целом поддержаны депутатами Госдумы в качестве идеологического контура грядущих свершений кабмина. Что касается частностей, то Правительству предложено детализировать и более чётко сформулировать планы реализации майского указа Президента России по социально-экономическому развитию страны.

Системные меры

Открывая 9 июля парламентские слушания, посвящённые основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «бюджетная, налоговая и таможенно-тарифная политика — это важные инструменты экономики, которые влияют на её развитие». «Обеспечить экономический рост и благосостояние наших граждан — задача, которую поставил президент Федеральному Собранию. Хотелось бы, чтобы присутствующие высказали свою точку зрения, потому что по итогам сегодняшних слушаний мы будем принимать законодательные решения, и важно, чтобы эти решения были приняты с вашим участием», — сказал Вячеслав Володин.

Депутаты, представители бизнеса, регионов, экспертного сообщества были к этому готовы. С тех пор как две недели назад Правительство заявило о завершении налогового маневра и о повышении НДС на два процента, споры не стихают. У кого-то есть сомнения в действенности мер, кто-то убеждён в их правомочности. Представляя программное видение кабмина того, в какой социально-экономической пространственной точке через шесть лет окажется наша страна, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заверил, что координаты известны и вполне предсказуемы.

Основные направления бюджетной и налоговой политики, по словам первого вице-премьера, разрабатывались с учётом текущего состояния экономики. В целом ситуация оценивается как неплохая. Годовой рост экономики — 2 процента, причём как за счёт внешней удачной экспортной рыночной конъюнктуры, так и благодаря росту внутреннего спроса.

«Это дало возможность роста реальных зарплат темпами в 9 процентов с начала текущего года. В прошлом году выросла рентабельность ненефтегазовой промышленности — около 13 процентов, повысилась устойчивость финансового сектора», — отчитался о прошлых успехах Антон Силуанов.

По его словам, основы для реализации новых задач, поставленных в последнем майском указе президентом, созданы, определены и национальные сферы развития на ближайшие 6 лет.

«Практически мы должны обеспечить рост экономики до средних общемировых темпов, реальных доходов населения, снижение уровня бедности, повышение пенсий выше темпов инфляции, также предстоит повысить качество образования и медобслуживания и создать современную инфраструктуру», — уточнил Силуанов.

Добиться этих целей можно только при повышении экономического роста, что напрямую увязано с ростом инвестиций. А здесь-то как раз не всё так гладко, как задумывалось. Доля инвестиций в экономике сейчас составляет 21,5 процента ВВП, а для того чтобы приблизиться к прогнозным показателям, необходимо увеличить поступление инвестиций до 25 процентов.

Налоговая фиксация

Для существенного повышения инвестиционной привлекательности страны, Правительство намерено донастроить налоговую систему и зафиксировать её в долгосрочной перспективе.

«Налоговые преобразования должны, с одной стороны, стимулировать экономическую активность, с другой — выполнить все намеченные социальные преобразования», — пояснил суть нововведения глава Минфина

В части настройки налоговой системы ранее обсуждались разные варианты, в том числе введение налога с продаж, увеличение НДФЛ. Речь также шла и об отмене льготных ставок налога на добавленную стоимость, но в конце концов остановились на повышении НДС с 18 до 20 процентов. По мнению Силуанова, это наиболее эффективный способ повысить доходную базу на 600 млрд рублей ежегодно и в то же время наименее бьющее по интересам бизнеса и населения решение, «поскольку налоговые ставки по НДС будут сохранены».

Помимо этого инвестиционный климат улучшит снижение ставки страховых взносов, которая будет зафиксирована на уровне 22 процентов, то есть на 4 процента ниже предполагаемых ранее.

Также будет обеспечена предсказуемость неналоговых платежей за счёт включения части из них в налоговое законодательство, другой части — в отдельный законопроект, который будет рассмотрен уже в весеннюю сессию.

Несомненным подспорьем для реализации майского указа станет создание в рамках бюджета Фонда развития объёмом 3,5 трлн рублей, средства из которого пойдут на реализацию крупных национальных инфраструктурных проектов. Отсталость в этой области в настоящее время является основным тормозом для экономического развития страны.

«Средства пойдут на проекты, нацеленные на рост экономики, а не на проедание», — уточнил Силуанов.

Критически важным при этом министр отмечает процедуру отбора, благодаря которой финансирование получат только те проекты, которые влияют на качество экономики и на качество жизни населения России . Сюда входит развитие городской и социальной инфраструктуры с учётом региональных интересов.

Увеличение частных инвестиций Правительство намерено простимулировать и разрабатываемым ныне пакетом поправок в закон о государственно-частном партнёрстве.

Дополнительные меры

Серьёзным стимулом для привлечения инвестиций, считают в кабмине, является отмена налога на движимое имущество, а также введение со следующего года специального налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Соответствующий законопроект, который предполагается принять до конца года, обещает вовлечь в легальный сектор рынка труда без малого около 30 млн соотечественников, которые сегодня работают без регистрации.

Президент «Опоры России» Александр Калинин выразил уверенность, что налоговый режим для самозанятых граждан будет необременительным и понятным, а вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин отметил, что необходимо сразу решить важный вопрос: кто за самозанятых будет платить в ФОМС? По его словам, пока неясно, как легализация фрилансеров отразится на региональном здравоохранении.

Ещё одним стимулирующим бизнес механизмом в Правительстве видят ускорение возмещения экспортёрам НДС за счёт снижения пороговой суммы, выплаченной предприятием за три последних года с 7 до 2 млрд рублей. Эта мера даст российским компаниям дополнительный оборотный капитал на сумму до 100 млрд рублей в год.

Кроме того, Правительство намерено ввести инвестиционную льготу за счёт расширения полномочий регионов по применению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Согласно подготовленным поправкам субъекты сами смогут определять эффективность от инвестиций, которые приходят на их территории. Регионам будет дано право инвестиционный вычет делать внутри региона в объёмах гораздо больших, чем сейчас.

В качестве дополнительной меры стимулирования экономики будет отменён контроль за формированием внутреннего ценообразования для взаимосвязанных компаний. Сейчас от него освобождены только консолидированные группы предприятий.

Кабмин также намерен отменить налог на движимое имущество, который в настоящее время тормозит модернизацию предприятий.

Есть ещё над чем работать

С точки зрения идеологии предложенная Правительством программа действий, по мнению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, выглядит вполне логично. Но вот что касается частностей, то здесь кабмину предстоит внести ряд серьёзных корректив.

«Предложенные в этом документе темпы роста инвестиций и темпы экономического роста не соответствуют указу президента. Что нужно сделать? В принципе в документе об этом сказано. Но об этом мы говорим на протяжении последних лет. Прежде всего необходимо создать условия», — сказал он, напомнив, что президент несколько раз говорил в своих посланиях о том, что необходимо снижать уголовно наказуемые риски предпринимательской деятельности, но сдвигов до сих пор никаких нет.

«Это, безусловно, снижает возможности для инвестиций. Правительству нужно действовать намного решительней в этом отношении», — резюмировал Жуков.

При этом депутат обратил внимание, что заявленная в документе настройка межбюджетных отношений в сфере реализации нацпроектов нуждается в пояснении.

«Пока что в документе такой настройки мы не видим. И более того, сокращаются ассигнования на финансирование межбюджетных отношений, на трансферты. Сегодня я могу понять тревогу регионов, с которых будут спрашивать за реализацию этих проектов, а средств в бюджете на это мы пока не видим», — сказал Жуков, приведя пример запланированных на ближайшие три года сокращение расходов на ЖКХ, культуру, кинематограф, физкультуру и спорт.

«Возможно, это будет как-то компенсировано за счёт национальных проектов, но пока из документа этого не видно. Здесь, как мне кажется, Правительству в дальнейшем нужно активнее привлекать и депутатов, и экспертное сообщество», — подчеркнул парламентарий.

В ответ на прозвучавшую критику Силуанов отметил, что отсутствие детализации в предложенной программе объясняется тем, что основные изменения бюджетной и налоговой политики будут происходить только после принятия национальных проектов. А они ещё не утверждены.

«После распределения ресурсов и принятия нацпроектов соответствующие ассигнования будут увеличены», — пообещал он, добавив, что все задачи, поставленные президентом на шестилетний период, будут выполнены.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин , комментируя программный правительственный проект, согласился, что текущих бюджетных расходов и доходов для решения ключевых задач и проведения структурных решений должно хватить.

«Вопрос только в том, как мы проведём эти структурные решения. Будут ли они нацелены на те звенья, которые и дадут необходимые факторы экономического роста?», — усомнился он.

Кудрин также предложил вести постоянный мониторинг бюджетной составляющей, и если появятся намеки на невозможность исполнения указа президента, оперативно отреагировать, разработав дополнительные меры, способствующие решению поставленных задач.

Глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров , в свою очередь, выразил уверенность, что в следующей редакции правительственного документа найдёт отражение и тема села, «выпавшая» в этот раз. Кроме того, парламентариям хотелось бы увидеть в итоговом документе не только перечень льгот для бизнеса, но и получить анализ их эффективности.

Он также напомнил, что в июле Госдуме предстоит принять законы, которые включают в себя много из того, о чем депутаты говорили во время парламентских слушаний.

Подводя итоги, Вячеслав Володин заверил, что все прозвучавшие предложения законодателей и представителей регионов будут включены в итоговые рекомендации думского бюджетного Комитета Правительству.

«Мы постараемся, чтобы всё, что прозвучало сегодня, было взято под парламентский контроль совместно со Счётной палатой. Постараемся всё довести до логического завершения», — заключил спикер Госдумы.