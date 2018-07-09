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Главные новости понедельника 

Investing.com Россия 18 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Акции и валюты развивающихся стран подорожали вслед за снижением индекса доллара. https://invst.ly/7yg8j
Настроения инвесторов улучшились благодаря ожиданиям успешного отчетного сезона в США. https://invst.ly/7yh56
Индекс МосБиржи взлетел до отметки 2370 https://invst.ly/7yj5m, рубль укрепился благодаря улучшению внешнего фона.
Глава Saudi Aramco предупредил о возможности возникновения дефицита предложения на рынке нефти. https://invst.ly/7yg9r
Сегодня последний день для покупки акций «Лукойла (MCX:LKOH)» для получения дивидендов за 2017 год.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,77% Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,40% Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,31%
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