Главные новости понедельника 

Акции и валюты развивающихся стран подорожали вслед за снижением индекса доллара. https://invst.ly/7yg8j
Настроения инвесторов улучшились благодаря ожиданиям успешного отчетного сезона в США. https://invst.ly/7yh56
Индекс МосБиржи взлетел до отметки 2370 https://invst.ly/7yj5m, рубль укрепился благодаря улучшению внешнего фона.
Глава Saudi Aramco предупредил о возможности возникновения дефицита предложения на рынке нефти. https://invst.ly/7yg9r
Сегодня последний день для покупки акций «Лукойла (MCX:LKOH)» для получения дивидендов за 2017 год.