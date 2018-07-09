Господство доллара. Как стремление США поддержать свою экономику ударит по рублю

С начала ужесточения монетарной политики ФРС США объем активов на балансе у американского регулятора сократился до уровней апреля 2014 года, или на $171 млрд, до $4,289 трлн.

Программа количественного смягчения (quantitative easing) — покупка Федрезервом ценных бумаг у финансовых институтов в целях стимулирования экономического роста — была запущена в США после кризиса 2008 года, когда процентные ставки были снижены с 5% до 0,25%. Однако количественное смягчение не принесло должного эффекта — банки предпочли кредитованию компаний размещение свободных средств на счетах ФРС, так как видели в этом меньше риска.

Евгений Сергеев. В июне 2017 года ФРС США обнародовала схему, по которой будут сокращаться купленные в ходе QE активы на балансе, и перешла к действию в октябре 2017 года. Сокращение баланса в четвертом квартала 2017 года составило $10 млрд в месяц, каждый квартал ФРС увеличивает объем «сжигаемых» активов на дополнительные $10 млрд То есть к концу 2018 года сокращение составит $150 млрд за квартал и продолжится в таком темпе, подсчитал аналитик ФК «Уралсиб»

Официальной цели по объему активов на балансе ФРС нет. Бывший глава ФРС Бен Бернанке , который начал программу количественного смягчения, считает, что регулятор сократит баланс до $2,5 трлн, что при текущих темпах распродаж произойдет в 2021 году, говорит Сергеев.

Удар по развивающимся рынкам

Когда ФРС США скупала бумаги казначейства (US Treasuries), у банков на счетах появлялась дополнительная ликвидность. Часть этой ликвидности была направлена на покупку более доходных активов развивающихся стран, поясняет заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич . «В условиях сокращения баланса ФРС происходит обратный процесс — по мере погашения находящихся на балансе ФРС государственных бумаг объем долларовой ликвидности сокращается, что вынуждает банки сокращать позиции в развивающихся рынках», — говорит он.

Если профицит долларовой ликвидности способствовал низким ставкам и дешевому доллару, то переход к политике сокращения долларовой ликвидности ведет к повышению ставок и укреплению американской валюты. В свою очередь, высокие ставки ударят как по США, там и по развивающимся странам, отмечает Евгений Сергеев. «США будет неудобно занимать по высоким ставкам, однако из-за дефицита бюджета деваться будет некуда, развивающиеся же страны столкнутся с дефицитом валюты», — объясняет он.

Эффект от сокращения баланса ФРС США для развивающихся рынков виден уже сейчас, говорит старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай . Он проявляется в виде оттока средств, который особенно чувствителен для стран, у которых высокая зависимость от внешнего капитала и негативное сальдо счета текущих операций, как у Турции Аргентины . В итоге валюты развивающихся стран в той или иной степени обесценились, констатирует Порывай.

Что касается России , то в списке развивающихся рынков она долгое время стояла особняком, и массовый исход инвесторов-нерезидентов обходил ее стороной, говорит Петроневич. Этому способствовали высокие цены на нефть и ожидания снижения ключевой ставки. Однако сейчас участники рынка не рассчитывают на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ до конца года, а Россия начинает восприниматься как типичный развивающийся рынок, хоть и несколько более стабильный по сравнению с другими регионами, считает Петроневич.

Спрос со стороны нерезидентов на российские активы уже сократился, а Банк России в том числе из-за внешних рисков поменял риторику и сделал паузу в снижении ставки, указывает Денис Порывай. По словам Петроневича, приток капитала с высокой долей вероятности продолжит уменьшаться в 2018 году, на этом фоне может начаться стабильный отток средств нерезидентов из ОФЗ, что приведет к росту доходности госдолга и повысит стоимость заимствования для Минфина

Также наблюдается и давление на курс рубля, хотя пока оно достаточно умеренное благодаря сильным макроэкономическим показателям, говорит Порывай.

Что будет дальше

С каждым годом эффект от сокращения баланса будет нарастать. ФРС продолжит повышать ставки, и, согласно ее собственному прогнозу, к 2020 году базовая процентная ставка может достигнуть 3,5% годовых, говорит Евгений Сергеев.

Дальнейшая динамика как американского, так и развивающихся рынков зависит от того, на каком уровне процентной ставки ФРС завершит ужесточение монетарной политики, отмечает Порывай.

Однако еще никогда цикл повышения процентных ставок ФРС не обходился без негативных последствий для экономики, указывает эксперт.

«Более того, из консенсус-прогноза аналитиков следует, что в 2020 году в США будет рецессия. С момента ипотечного кризиса в США долговая нагрузка по отношению к ВВП выросла. К тому же сейчас рынок наблюдает сужение спреда между доходностью краткосрочных и среднесрочных американских бумаг, а это один из опережающих индикаторов риска рецессии», — объясняет Порывай.

Рецессию в США, которая неминуемо скажется и на глобальном экономическом росте, можно лишь отсрочить за счет удержание ставки на низком уровне, однако ФРС, судя по риторике ее руководителей, не собирается сбавлять темпы. Это означает, что для глобального кризиса есть предпосылки, и вопрос лишь в том, когда это произойдет и что станет катализатором. Таковым может выступить, например, перегрев IT-сектора.

«Пока доллар укрепляется на фоне этих процессов, рубль будет оставаться под давлением, как и все валюты в мире», — заключил Порывай.

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