Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»

«Північний потік-2» не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку а захистити інтереси всього ЄС— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г. Президент Украины Петр Порошенко считает, что проект «Северный поток-2» невыгоден с экономической точки зрения. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, «Северный поток-2» несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации — предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза

В начале июня президент Украины уже высказывался по теме реализации российского проекта. Тогда он утверждал, что Украина предпримет все усилия для того, чтобы остановить строительство. Порошенко видит в российском газопроводе угрозу, так как из-за «Северного потока-2» снизится объем транзита газа через Украину.