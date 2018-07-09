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Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»
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Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2» 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»
Президент Украины Петр Порошенко считает, что проект «Северный поток-2» невыгоден с экономической точки зрения. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter-аккаунте.
По его мнению, «Северный поток-2» несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации — предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза.
В начале июня президент Украины уже высказывался по теме реализации российского проекта. Тогда он утверждал, что Украина предпримет все усилия для того, чтобы остановить строительство. Порошенко видит в российском газопроводе угрозу, так как из-за «Северного потока-2» снизится объем транзита газа через Украину.
«Северный поток-2» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубов газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. На начало июля единственной страной, которая не выдала разрешение на строительство морской части трубопровода, остается Дания.
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Комментарии3  Ещё 12 источников 
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