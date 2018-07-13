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Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ
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Порошенко назвал «эффективный» способ закупки Украиной российского газа 

РИА Новости 3 часа назад
Наиболее эффективным было бы, если бы Украина, будучи частью Европы, покупала российский газ на российско-украинской границе, заявил Петр Порошенко во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит НАТО.
По его мнению, реализация такой схемы обеспечило бы энергетическую безопасность и прекратило любые инсинуации.
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Порошенко назвал "Северный поток — 2" ни в коей мере не экономическим проектом, а "абсолютно политическим", цель которого — "нанести удар по Украине и по многим другим членам Европейского Союза и членам НАТО".
По словам украинского лидера, большое количество стран стоит на позиции вредности для европейской и глобальной безопасности строительства "Северного потока-2".
"Сегодня, четко в повестке дня НАТО стоит вопрос энергетической безопасности. Сегодня абсолютно четкая позиция, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы", — подчеркнул Порошенко.
Украинский президент полагает, что реализация этого проекта создает большие риски для европейской экономики.
"Зачем тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику Европейского Союза более зависимой от России?" — задался он вопросом.
"Чем дальше, тем больше приходит понимание в большинстве стран ЕС реальной цели "Северного потока-2", — заключил Порошенко.

"Северный поток-2"

Проект газотранспортной системы "Северный поток — 2" предполагает прокладку от побережья России через Балтийское море до ФРГ двух трубопроводных ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.
Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, выступает резко против проекта. США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу, также пытаются ему противодействовать.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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