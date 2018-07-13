Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ

Порошенко назвал «эффективный» способ закупки Украиной российского газа

По его мнению, реализация такой схемы обеспечило бы энергетическую безопасность и прекратило любые инсинуации.

Порошенко назвал "Северный поток — 2" ни в коей мере не экономическим проектом, а "абсолютно политическим", цель которого — "нанести удар по Украине и по многим другим членам Европейского Союза и членам НАТО".

По словам украинского лидера, большое количество стран стоит на позиции вредности для европейской и глобальной безопасности строительства "Северного потока-2".

"Сегодня, четко в повестке дня НАТО стоит вопрос энергетической безопасности. Сегодня абсолютно четкая позиция, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы", — подчеркнул Порошенко.

Украинский президент полагает, что реализация этого проекта создает большие риски для европейской экономики.

"Зачем тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику Европейского Союза более зависимой от России?" — задался он вопросом.

"Чем дальше, тем больше приходит понимание в большинстве стран ЕС реальной цели "Северного потока-2", — заключил Порошенко.

"Северный поток-2"

Проект газотранспортной системы "Северный поток — 2" предполагает прокладку от побережья России через Балтийское море до ФРГ двух трубопроводных ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, выступает резко против проекта. США , продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу, также пытаются ему противодействовать.