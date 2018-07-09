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ЕС указал на особую роль Украины в транзите газа
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ЕС указал на особую роль Украины в транзите газа 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Руководство Евросоюза заявило, что саммит ЕС — Украина в Брюсселе подтвердил роль Киева в качестве транзитера газа, играющего стратегическую роль.
«Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны-транзитера газа, обеспечивающей доступные, надежные и устойчивые поставки в ЕС», — говорится в совместном заявлении главы Евросовета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».
Ранее в Еврокомиссии уже заявляли о намерении помочь Киеву в переговорах с Россией о сохранении транзита газа из-за якобы значимости этого транзитного маршрута. Глава генерального директората по вопросам энергетики ЕК Доминик Ристори отмечал, что Европа заинтересована в том, чтобы сохранить альтернативные российскому «Северному потоку» пути транспортировки газа.
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