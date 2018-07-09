Главные события недели 

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Investing.com Россия 19 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В США стартует сезон корпоративной отчетности за второй квартал. Во вторник финансовые результаты опубликует PepsiCo (NASDAQ:PEP), а в среду Delta Air Lines (NYSE:DAL). В пятницу отчитаются финансовые компании Wells Fargo (NYSE:WFC), JP Morgan и Citigroup (NYSE:C).
Ожидания успешного отчетного сезона смещают фокус внимания от темы торговых войн.
Внимание инвесторов также привлекут данные по инфляции в США за июнь, которые выйдут в четверг. Судя по последним данным по средней заработной плате, темпы роста инфляции остаются умеренными.
Кроме того, в четверг ожидается протокол заседания ЕЦБ, который также может оказать влиияние на динамику пары евро/доллар.
Ежемесячный отчет ОПЕК по состоянию рынка нефти выйдет в среду, а аналогичный отчет МЭА — в четверг. Вероятно, данные этих организаций смогут предоставить больше информации в отношении перспектив баланса спроса и предложения на рынке с учетом недавних решений, принятых ОПЕК и союзниками. Еженедельные данные по запасам нефти в США от Aмериканского института нефти и Минэнерго США, как обычно, будут опубликованы во вторник и среду.
Что касается событий в России, в понедельник последний день для покупки акций Лукойла (MCX:LKOH) с дивидендами. Также состоится закрытие реестра акционеров Башнефти (MCX:BANE) и МТС (MCX:MTSS) для получения дивидендов.
Во вторник состоится заседание совета директоров АЛРОСА (MCX:ALRS), на котором будет избран глава набсовета компании. Компания также опубликует месячные объемы продаж алмазов за июнь.
В четверг состоится закрытие реестра акционеров РуссНефти.
В пятницу НЛМК (MCX:NLMK) опубликует производственные результаты за второй квартал.
Ожидается, что до 16 июля, когда состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, российский рынок будут поддерживать надежды на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,77% Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,40% Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,31%
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