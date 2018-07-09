Главные события недели

Investing.com — В США стартует сезон корпоративной отчетности за второй квартал. Во вторник финансовые результаты опубликует PepsiCo (NASDAQ:PEP), а в среду Delta Air Lines (NYSE:DAL). В пятницу отчитаются финансовые компании Wells Fargo (NYSE:WFC), JP Morgan и Citigroup (NYSE:C).

Ожидания успешного отчетного сезона смещают фокус внимания от темы торговых войн.

Внимание инвесторов также привлекут данные по инфляции в США за июнь, которые выйдут в четверг. Судя по последним данным по средней заработной плате, темпы роста инфляции остаются умеренными.

Кроме того, в четверг ожидается протокол заседания ЕЦБ , который также может оказать влиияние на динамику пары евро/доллар.

Ежемесячный отчет ОПЕК по состоянию рынка нефти выйдет в среду, а аналогичный отчет МЭА — в четверг. Вероятно, данные этих организаций смогут предоставить больше информации в отношении перспектив баланса спроса и предложения на рынке с учетом недавних решений, принятых ОПЕК и союзниками. Еженедельные данные по запасам нефти в США от Aмериканского института нефти и Минэнерго США, как обычно, будут опубликованы во вторник и среду.

Что касается событий в России , в понедельник последний день для покупки акций Лукойла (MCX:LKOH) с дивидендами. Также состоится закрытие реестра акционеров Башнефти (MCX:BANE) и МТС (MCX:MTSS) для получения дивидендов.

Во вторник состоится заседание совета директоров АЛРОСА (MCX:ALRS), на котором будет избран глава набсовета компании. Компания также опубликует месячные объемы продаж алмазов за июнь.

В четверг состоится закрытие реестра акционеров РуссНефти