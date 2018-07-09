Новотны отметил вероятность валютных войн

Член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Потенциальная глобальная торговая война также может перейти в фазу валютной войны, учитывая рост стоимости американского доллара и ослабление валюты Китая, заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны. "В дополнение к торговой войне у нас может быть что-то вроде валютной войны", даже если это случится не намеренно, заявил на конференции в Цюрихе Новотны, возглавляющий также центральный банк Австрии,. Новотный отметил, что угроза постоянного снижения цен, известная как дефляция, Европе больше не угрожает. Ежегодная инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 2%, что соответствует среднесрочной цели ЕЦБ— ниже, но близко к 2%. Потребительские цены «движутся в правильном направлении», сказал Новотны.