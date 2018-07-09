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СМИ: Банк Англии повысит ставку без данных о ВВП за II квартал из-за новой формы доклада
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СМИ: Банк Англии повысит ставку без данных о ВВП за II квартал из-за новой формы доклада 

Прайм 19 часов назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк Англии примет решение о повышении процентной ставки в начале августа, не имея данных о ВВП за второй квартал из-за изменившейся формы доклада о динамике экономики Великобритании, сообщает агентство Блумберг.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) будет публиковать не только квартальные показатели ВВП, но и ежемесячные сводки о его росте. Изменятся и даты представления докладов: данные будут публиковаться через шесть недель после окончания квартала вместо привычных четырех. В ведомстве считают, что утрату оперативности компенсируют «значительно более полные данные». Также это позволит минимизировать количество последующих поправок и изменений.
Нововведение появилось после заявления большинства чиновников британского центробанка о необходимости видеть, как экономика страны развивается, перед тем, как увеличить процентную ставку. Инвесторы и экономисты ожидают, что Банк Англии пойдет на этот шаг в следующем месяце, пишет агентство. На данный момент ставка составляет 0,5%.
Использование новой системы означает, что к следующему заседанию Банка Англии чиновники не будут иметь данных о росте за второй квартал, но глава британского центробанка Марк Карни заявил на прошлой неделе, что спокоен относительно изменения. Частично это может объясняться тем, что ранее Банк Англии ставил под сомнение точность данных ONS, используя вместо этого собственные исследования. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки в августе в 80%. На вопрос о том, имеет ли Банк Англии достаточно информации для принятия решения в следующем месяце, Карни ответил: «Если говорить кратко, то да».
Но пока британский центробанк считает, что контролирует ситуацию со статистикой, непредсказуемость политики — другой фактор, который может оказать влияние на повышение ставки. После того, как министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку в воскресенье, премьер-министр Тереза Мэй оказалась перед лицом серьезного правительственного кризиса. В докладе, опубликованном в понедельник, Британская торговая палата назвала Brexit ключевым фактором, обусловившим низкие темпы роста британской экономики.
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