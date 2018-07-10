Общественная палата поддержит пенсионную реформу

Секретарь ОП: Повышение пенсионного возраста — это неизбежно

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что палата поддержит изменения в пенсионном законодательстве, если они не будут конфликтовать с целями нового майского указа президента.

«Пенсионная реформа, как и другие действия исполнительной власти, в первую очередь должны способствовать достижению тех целей, которые есть в майском указе президента. Если нам удастся так скорректировать предлагаемый законопроект, что цели будут достигаться, мы, несомненно, его поддержим», — сказал Фадеев, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — не «простая бухгалтерская операция»: один этот вопрос тянет за собой целый пласт проблем, от ситуации на рынке труда в случае принятия законопроекта до проблем демографии. Потому правительству, считает он, нужно подробно расписать все последствия и оценить риски.

Тем не менее, сам Фадеев высказался за то, что поднимать планку выхода на пенсию необходимо.

«Что касается повышения пенсионного возраста — это неизбежно», — заявил секретарь ОП.

Он пояснил, что «решающим фактором» будет то, что «50 млн работающих людей содержат 40 млн пенсионеров». «Это очень плохое соотношение, такого нет нигде и деваться тут некуда», — сказал Фадеев.

Он также отметил, что ОП по итогам нулевого чтения проекта закона о пенсионном возрасте подготовила правительству 27 вопросов, вызвавших наибольшую критику со стороны общественности. В их числе: «Будет ли реализован принцип: чем больше детей, тем раньше выход на пенсию», «Зачем установлены такие высокие темпы повышения пенсионного возраста», «Что будет с безработицей молодежи, если будет обеспечено отсутствие дискриминации для людей пожилого возраста» и другие. Кроме того, общественников интересует, избыток или дефицит рабочей силы прогнозируется в стране и планируется ли сократить дефицит бюджета пенсионного фонда за счет самозанятых и трудовых мигрантов, РАПСИ

Фадеев подчеркнул, что проблема дискриминации работников предпенсионного возраста обязательно будет решаться.

«Дискриминация не везде есть, а карательные меры не сработают. Эффективнее, возможно, предусмотреть льготы для работодателя, чтобы он был заинтересован держать такого сотрудника. Пожилые мастера и профессионалы, например, наоборот на вес золота во многих сферах. Но сам вопрос, конечно, больше всего волнует граждан, им нужны гарантии, что их не уволят из предприятия», — сказал Фадеев.

В свою очередь председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок сообщила, что рассматривается возможность введения механизма страхования.

«Это если ты не можешь по объективным причинам найти работу, то ты будешь получать средства на пропитание. Дискриминация — это многогранный вопрос и это не всегда касается возраста. Например, женщины у нас получают меньше мужчин на одних и тех же должностях. Но мы постараемся максимально все прописать и рассчитываем на активное участие регионов. Пока же посмотрим, что предложит правительство», — сказала Починок.

Она также заявила, что ОП признала отсутствие альтернатив повышению пенсионного возраста.

«Мы рассматривали разные варианты. Например, что, если потратить средства из бюджета, поступающие за нефть? Но если комплексно смотреть на эти альтернативы и долгосрочно, то реальных альтернатив с устойчивым планированием демографической ситуации и рынка труда, экономической ситуации — просто нет», — сказала Починок.

Ранее сообщалось, что эксперты Общественной палаты будут работать над совершенствованием проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста до момента его принятия.