Меркель: Германия и Китай намерены придерживаться правил ВТО в торговле

"Мы сегодня еще раз договорились о том, что будем придерживаться правил ВТО и делать ставку на многосторонность деловых отношений в торговых вопросах", — сказала она. «Это общая приверженность», — добавила Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что за обещаниями китайской стороны открыть рынок для иностранных компаний «последовали дела». По ее словам, по итогам прошедших в Берлине пятых германо-китайских межправительственных консультаций было подписано 22 соглашения в разных областях.