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Меркель: Германия и Китай намерены придерживаться правил ВТО в торговле
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Меркель: Германия и Китай намерены придерживаться правил ВТО в торговле 

ТАСС 20 часов назад
БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Германия и Китай намерены придерживаться в торговых вопросах правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
"Мы сегодня еще раз договорились о том, что будем придерживаться правил ВТО и делать ставку на многосторонность деловых отношений в торговых вопросах", — сказала она. «Это общая приверженность», — добавила Меркель.
Канцлер также подчеркнула, что за обещаниями китайской стороны открыть рынок для иностранных компаний «последовали дела». По ее словам, по итогам прошедших в Берлине пятых германо-китайских межправительственных консультаций было подписано 22 соглашения в разных областях.
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