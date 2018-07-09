Промышленность Вологодчины работает быстрее, чем в среднем по стране

В январе-мае 2018 года средний индекс промышленного производства в России составил 103,2%. В Вологодской области этот показатель равен 105,6%.

За первые пять месяцев промышленные предприятия Вологодской области отгрузили на 5,6% больше грузов, чем за аналогичный период 2017 года. Отметим, что темпы роста, превышающие среднюю динамику по России, наблюдаются лишь в 36 регионах страны.

Сегодня Вологодская область находится на 22 месте по России по индексу промышленного производства. Рейтинг регионов страны по этому показателю составило агентство «РИА Рейтинг». С прошлого года Вологодчина поднялась в списке на 48 позиций.