Промышленность Вологодчины работает быстрее, чем в среднем по стране 

В январе-мае 2018 года средний индекс промышленного производства в России составил 103,2%. В Вологодской области этот показатель равен 105,6%.
За первые пять месяцев промышленные предприятия Вологодской области отгрузили на 5,6% больше грузов, чем за аналогичный период 2017 года. Отметим, что темпы роста, превышающие среднюю динамику по России, наблюдаются лишь в 36 регионах страны.
Сегодня Вологодская область находится на 22 месте по России по индексу промышленного производства. Рейтинг регионов страны по этому показателю составило агентство «РИА Рейтинг». С прошлого года Вологодчина поднялась в списке на 48 позиций.
Согласно исследованию, лидерами по динамике промышленного производства являются Республика Алтай (140,4%), Ростовская область (128,2%) и Республика Бурятия (126,5%).
В Вологде объемы производства тоже растут. За три месяца 2018 года он составил 13,8 млрд рублей. Это на 101,8% больше, чем в первом квартале годом ранее.