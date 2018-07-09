Прогноз: нефть удержит восходящий тренд 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика» Июль традиционно является непростым для нефтяных цен. Но на этой неделе они удержатся в среднесрочном восходящем тренде, считают эксперты. Рынок продолжит следить за взаимными угрозами США и Ирана, а также обменом торговыми ограничениями между Вашингтоном и Пекином. Сезонная раскладка Как и предполагалось, на минувшей неделе нефть не смогла продолжить рост со стартовых уровней, превышавших $79 за баррель. В результате — на фоне рисков «торговых войн», обострившихся после взаимного обмена пошлинами между США и КНР 6 июля, а также неожиданного увеличения запасов в Соединенных Штатах — к 14:40 мск в понедельник фьючерсы на нефть Brent фиксировались на отметке $77, 77 за баррель.
Динамика стоимости нефти Brent в рублях: 2017-18 гг.
Как сообщило Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 29 июня, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,2 млн баррелей до 417,9 млн Аналитики ожидали снижения на 5,2 млн баррелей. Тогда как на предыдущей неделе запасы сырья в США сократились на 9,89 млн баррелей до 416,6 млн При этом показатели добычи уже несколько недель подряд остаются на уровне 10,9 млн баррелей в день. Напомним, в предыдущем прогнозе ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров предположил, что в следующую отчетную дату запасы нефти в США, вероятно, вырастут, так как спред Brent-WTI существенно снизился (с $8,5 до $3 за баррель) и сделал экспорт американской нефти менее привлекательным. А именно скачок экспорта и рост нефтепереработки были основными причинами резкого снижения запасов на минувшей неделе, уточнил эксперт. Тем не менее, главный аналитик ∎Бинбанка∎ Антон Покатович полагает, что далее снижение запасов в США продолжится — в рамках сезонного летнего тренда. Причем производство нефти, как и экспорт, будет демонстрировать устойчивый рост в течение всего года. ∎На конец года ожидаем уровней производства в 11.4-11.5 млн баррелей в сутки∎, — сообщил Покатович. Долларовые цены на нефть марки Brent, указал начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов, сейчас остаются в русле среднесрочной восходящей тенденции, продемонстрировав рост в течение четырех предыдущих месяцев подряд — с марта по июнь. В конце июня нефть Brent почти достигла уровня $80 за баррель, в связи закрытием производственных мощностей в Канаде, обострением ситуации в Ливии и кризисом в Венесуэле, угрожающими перебоями нефтяных поставках. Как свидетельствует статистика, добавил Шагов, сезонный фактор является достаточно значимым для нефтяного рынка. И июль в последние годы представляется весьма непростым месяцем для нефтяных цен. Так, в июле прошлого года цены на нефть марки Brent выросли почти на 10%, тогда как в 2016 г. просели на 15%, а в 2015 г. упали на 18%. Причем обвальное многомесячное падение цен в 2014 г. тоже началось именно в июле. В этом году по итогам первой недели июля цены на Brent понизились на 2,9% из-за неожиданного и нетипичного для данного периода увеличения запасов нефти, а также отмеченного роста объемов недельного импорта в США до годового максимума. Но пока это снижение вполне вписывается в рамки коррекции к предшествовавшему многомесячному росту. В среднем, в последние десять лет цены на нефть к 15 июля отличались не более, чем на процент от их значений на 1 июля, и поэтому на предстоящей неделе можно ожидать продолжения колебаний нефтяных котировок вблизи уровня $77,5 за баррель плюс/минус $3 под влиянием происходящих событий и поступающих новостей, завершил сезонную раскладку начальник аналитического отдела ИФК «Солид». Иранская закладка В свою очередь, Антон Покатович ожидает движения цен в диапазоне $77-78,5 за баррель. Как он полагает, на текущей неделе внимание инвесторов будет фокусироваться на иранских санкциях, а также позиции Китая по данному вопросу. На данный момент Пекин сохраняет нейтралитет и не спешит отказываться от иранской нефти по просьбе США. Наряду с прочим, оговорил Олег Шагов, нефтяной рынок продолжит следить за развитием торговой войны между США и Китаем. Причем ответные меры Пекина на введение Вашингтоном тарифов на импорт китайской продукции могут затронуть как сельскохозяйственные товары, так и энергоносители.
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Новые антииранские санкции США не сработают Может ли Трамп через Twitter спровоцировать нефтяной кризис? Иран возобновит бартерные платежи за нефть из-за санкций США А что до Ирана, то тот уже предупредил: нефть может достичь отметки в $100 за баррель, если, вследствие реализации санкций США, окажутся заблокированными его нефтяные поставки на мировой рынок. Как сообщалось, ранее Вашингтон объявил, что к первым числам ноября страны-импортеры должны прекратить закупки нефти у Ирана, чтобы, в свою очередь, не попасть под американские санкции, подчеркнул аналитик. Отметим, в ходе европейского турне на прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани провел серию переговоров, добиваясь сохранения иранской ядерной сделки, а также нефтяного экспорта. Одновременно заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари пригрозил через СМИ, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив, если США перекроют экспорт иранской нефти. В случае реализации такого сценария, цены могут превысить уровни в $150, оценил Антон Покатович. Впрочем, пока, по его мнению, вероятность блокировки Персидского залива со стороны Ирана является весьма малой. ∎Как мы полагаем, независимо от усилий президента Хасана Роухани, иранский экспорт окажется под существенным давлением. Возможное снижение поставок оцениваем в 800 тыс. баррелей в сутки∎, — рассказал главный аналитик ∎Бинбанка∎. Бензиновые выкладки Между тем, наряду с геополитическими выкладками, для россиян по-прежнему остается весьма актуальным изменение цен на топливо внутри страны. В июне, по данным Росстата, розничные цены на бензин в России по-прежнему дорожали активнее прочих непродовольственных товаров, повысившись на 2,1%, по сравнению с маем, и на 12,3%, в сопоставлении с аналогичным прошлогодним периодом. Цены на газовое моторное топливо за минувший месяц выросли на 7,1%, а дизельное топливо — на 1,9%. В мае цены на АЗС увеличились на 5,6%. И в целом, за январь-июнь бензин подорожал на 9,4%, а в годовом выражении рост составил 8,1%, информировал в пятницу Росстат. Накануне же Госдума РФ приняла закон, которым предусматривается снижение с 1 июня акцизов на бензин на 3 тыс. руб. за тонну и на дизельное топливо — на 2 тыс. руб. от действующих ставок. Также запланировано отказаться от намечавшегося ранее с 1 июля повышения акцизов на 700 руб., сохранив указанные уровни до конца текущего года. И в этот же день парламентарии утвердили законопроект, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть. Тем не менее, пока эксперты весьма противоречиво оценивают как принятые меры, так и общую ситуацию на рынке.
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ФАР: 76% АЗС в России недоливают бензин Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо Цены на топливо существенно выросли после того, как правительство увеличило акцизы на нефтепродукты с января 2018 г., ответил аналитик УК ∎Альфа Капитал∎ Артем Копылов. Оценивая далее предпринятые властями меры по снижению акцизов на бензин в июне и отмене их повышения в июле, а также увеличению ставки экспортной пошлины, эксперт заметил, что они частично будут сдерживать дальнейший рост цен на бензин. Тогда как директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов был настроен скептически. По его словам, о необходимости стабилизации цен на бензин и нежелательности их роста говорилось на различных уровнях лет 15-18. ∎Но все эти разговоры сопровождались неуклонным ценовым ростом, несмотря ни на что. И почему сейчас намерение стабилизировать цены должно привести к результатам, которых не могли достигнуть почти за два десятка лет, непонятно совершенно!∎, — заключил Алтынов. Хотя заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков констатировал, что цены на бензин пока стабилизировались: отчасти благодаря действиям властей, но, в первую очередь, за счет прекращения ослабления рубля. Между тем, как определил ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров, цены на ГСМ удалось искусственно стабилизировать, благодаря договоренности между правительством РФ и нефтяными компаниями. Однако, в рыночных условиях цены продолжили б рост, так как все еще сильно отстают от экспортного паритета. Аналитик по товарным рынкам ∎Открытие Брокер∎ Оксана Лукичева также придерживается мнения, что на отечественном рынке топливо все еще стоит очень дешево, по сравнению с рынком мировым. И Россия относится к той небольшой группе стран, которая субсидирует потребление, за счет промышленности. В то время, как нормальный инвестиционный процесс возможен лишь при получении достаточной нормы прибыли, пояснила Лукичева. Как она предположила, внутренний рынок топлива в России будет постепенно выравниваться с внешним. В этом случае эксцессы, происходившие с ценами на топливо в России в последние месяцы, станут невозможны. Наталья Приходко