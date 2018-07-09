Рубль сдержанно реагирует на существенное улучшение внешнего фона 

Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, после чего продолжил снижаться, обновив июньский минимум. Пара EUR/RUB также открылась вниз, и после кратковременного снижения отыгрывала дневные потери благодаря росту евро на внешнем рынке, но затем обновила минимум предыдущей сессии.
На мировых площадках наблюдается возврат интереса к риску на фоне благоприятной статистики по рынку труда США, вышедшей в пятницу. Кроме того, инвесторы надеются, что глобальное торговое противостояние не получит серьезного и продолжительного развития. В итоге сегодня наблюдается позитивная динамика широкого спектра рисковых активов, в том числе развивающихся валют.
Продолжается повышение и российских гособлигаций, в результате чего индекс RGBI растет третью сессию подряд, демонстрируя усилившийся интерес инвесторов к отечественным долговым инструментам.
В среднесрочной перспективе поддержку рублю может оказать сегодняшнее заявление главы Минфина РФ о том, что ведомство постепенно движется в сторону смягчения бюджетного правила. Правда, министр отметил, что резких движений в этом процессе делать нельзя.
Нефть возобновила рост
Нефтяные цены с самого начала дня демонстрируют восходящую динамику, отыграв почти весь нисходящий импульс, произошедший в пятницу.
Поддержку нефтяным ценам оказывает устойчивое снижение доллара. Кроме того, росту котировок способствуют сохраняющиеся опасения относительно проблем с поставками. Так, глава саудовского государственного нефтегиганта Saudi Aramco заявил о том, что рынок нефти может столкнуться с нехваткой предложения, т. к. крупные производители сосредоточены на инвестициях в краткосрочные проекты, чего недостаточно для удовлетворения растущего глобального спроса на нефть.
Доллар усилил снижение
Американская валюта снижается весь день, предприняв неудачную попытку развернуться вверх в начале российских торгов, после чего увеличила потери. Сейчас индекс доллар в очередной раз обновляет месячный минимум, торгуясь около отметки 93,7 п. и теряя 0,35%.
Снижению американской валюты способствуют вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые продемонстрировали меньшее, чем ожидалось, увеличение зарплат и неожиданный рост безработицы. Эта статистика снизила вероятность дополнительного повышения ставки ФРС помимо запланированных на этот год трех раундов ужесточения монетарных мер, два из которых уже состоялись.
На этом фоне европейская валюта усилила восходящую динамику, переписав месячный максимум по отношению к доллару. В данный момент пара EUR/USD находится немного ниже уровня 1,180, прибавляя 0,3%. На динамику евро могут оказать влияние выступления главы ЕЦБ, запланированные на 16:00 и 18:00 МСК.