Рубль сдержанно реагирует на существенное улучшение внешнего фона

Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, после чего продолжил снижаться, обновив июньский минимум. Пара EUR/RUB также открылась вниз, и после кратковременного снижения отыгрывала дневные потери благодаря росту евро на внешнем рынке, но затем обновила минимум предыдущей сессии.

На мировых площадках наблюдается возврат интереса к риску на фоне благоприятной статистики по рынку труда США , вышедшей в пятницу. Кроме того, инвесторы надеются, что глобальное торговое противостояние не получит серьезного и продолжительного развития. В итоге сегодня наблюдается позитивная динамика широкого спектра рисковых активов, в том числе развивающихся валют.

Продолжается повышение и российских гособлигаций, в результате чего индекс RGBI растет третью сессию подряд, демонстрируя усилившийся интерес инвесторов к отечественным долговым инструментам.

В среднесрочной перспективе поддержку рублю может оказать сегодняшнее заявление главы Минфина РФ о том, что ведомство постепенно движется в сторону смягчения бюджетного правила. Правда, министр отметил, что резких движений в этом процессе делать нельзя.

Нефть возобновила рост

Нефтяные цены с самого начала дня демонстрируют восходящую динамику, отыграв почти весь нисходящий импульс, произошедший в пятницу.

Поддержку нефтяным ценам оказывает устойчивое снижение доллара. Кроме того, росту котировок способствуют сохраняющиеся опасения относительно проблем с поставками. Так, глава саудовского государственного нефтегиганта Saudi Aramco заявил о том, что рынок нефти может столкнуться с нехваткой предложения, т. к. крупные производители сосредоточены на инвестициях в краткосрочные проекты, чего недостаточно для удовлетворения растущего глобального спроса на нефть.

Доллар усилил снижение

Американская валюта снижается весь день, предприняв неудачную попытку развернуться вверх в начале российских торгов, после чего увеличила потери. Сейчас индекс доллар в очередной раз обновляет месячный минимум, торгуясь около отметки 93,7 п. и теряя 0,35%.

Снижению американской валюты способствуют вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые продемонстрировали меньшее, чем ожидалось, увеличение зарплат и неожиданный рост безработицы. Эта статистика снизила вероятность дополнительного повышения ставки ФРС помимо запланированных на этот год трех раундов ужесточения монетарных мер, два из которых уже состоялись.