Россия ужесточила миграционное законодательство

С 8 июля в России вступили в силу поправки в миграционное законодательcтво. Компании обязаны регистрировать иностранных рабочих исключительно по месту жительства. Новые правила ввели для борьбы с так называемыми "резиновыми квартирами".

Квартира, гостиница или общежитие. Трудовых мигрантов с 8 июля можно зарегистрировать только в месте фактического проживания. Авторы поправок в закон уверены, что это усложнит жизнь владельцам так называемых "резиновых квартир". Когда в однушке на окраине города прописывали по 150 человек.

"Сейчас дано четкое понятие. Если иностранный гражданин проживает в жилом помещении, он должен состоять в миграционном учете по адресу этого жилого помещения. Иностранные граждане, собственники жилых помещений без всяких ограничений имею право поставить себя на миграционный учет", — говорит начальник управления организации разрешительно-визовой работы МВД России Кирилл Адзинов.

Основное место работы трудовых мигрантов — торговля и автомастерские. На втором месте — стройка. На третьем — ЖКХ. Эксперты опасаются, что многие могут оказаться на полулегальном положении. А некоторым, вероятно, придется вернуться на родину.

Сейчас в России трудится больше 9 миллионов иностранных граждан. И подсчитать, какая доля из них зарегистрирована по адресу работодателя, а какая по адресу проживания — очень тяжело.

Предприниматели разбились на два лагеря. Одни новые правила поддержали. Дмитрий пришел в отделение ФМС регистрировать китайских и турецких рабочих для прокладки нефте— и газопроводов.

"Всем известно, что до этого большинство ставили на учет по месту нахождения организации. И все прекрасно понимают, что не каждая организация способна создать условия для того, чтобы этот иностранный гражданин там проживал".

Но другие напоминают, бизнес станет вести дороже. Особенно для тех, кто приглашает в страну высококвалифицированных специалистов. Ведь многие регулярно пересекают границу России по деловым поездкам.

"Особенно это очень неудобно сейчас. В связи с проведением ЧМ. До 25 июля они все обязаны, включая высококвалифицированных специалистов, встать на учет в течение 3 дней", — сказала предприниматель Светлана.

Сюда же добавилась и путаница, куда обращаться. До весны 2016 учетом мигрантов занималась ФМС. Затем функции перешли к МВД. Главное, чего пытаются добиться — усиление контроля.

"Ужесточение правил регистрации — очень правильное. Оно позволит точно понимать, где находятся мигранты. И избежать ситуации, когда сотни тысяч людей въехавших находятся непонятно где. Вроде бы компании их пригласили, но живут непонятно где. Часто в очень тяжелых условиях", — отметил Максим Григорьев — руководитель рабочей группы по вопросам миграции Общественной Палаты РФ.

"Прописка" сотрудника на рабочем месте не запрещена. Но нужно доказать, что сотрудник действительно там живет. Если компания не соблюдает правило, ей грозит штраф до 800 тысяч рублей. А иностранным рабочим — выдворение из страны.