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Минфин уравнял минимальные цены на водку разной крепости
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Минфин уравнял минимальные цены на водку разной крепости 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Российская Газета
Минфин унифицировал минимальные розничные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Об этом говорится в приказе ведомства, зарегистрированном Минюстом 5 июля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра крепостью 37, 38, 39 и 40 градусов устанавливается на уровне 205 рублей. Документ вступает в силу через 45 дней после официальной публикации.
В пояснительной записке к приказу говорится, что решение унифицировать минимальную розничную цену на водку разной крепости принято для того, чтобы исключить ситуации, когда производители водки крепостью 38 градусов устанавливают цену по своему усмотрению.
Минимальная розничная цена на водку устанавливается в России с 2009 года, она заявлена как мера по борьбе с нелегальным производством алкоголя.
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