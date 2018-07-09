Минфин уравнял минимальные цены на водку разной крепости

Минфин унифицировал минимальные розничные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Об этом говорится в приказе ведомства, зарегистрированном Минюстом 5 июля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра крепостью 37, 38, 39 и 40 градусов устанавливается на уровне 205 рублей. Документ вступает в силу через 45 дней после официальной публикации.

В пояснительной записке к приказу говорится, что решение унифицировать минимальную розничную цену на водку разной крепости принято для того, чтобы исключить ситуации, когда производители водки крепостью 38 градусов устанавливают цену по своему усмотрению.