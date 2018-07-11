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От безработицы предложили страховать
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Депутат Тарасенко призвал ввести страхование от безработицы 

Парламентская газета 23 часа назад
Фото: РИА Новости
В России необходимо ввести страхование от безработицы. К этому призвал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
«Как молодёжь будет попадать на рынок, что будет с людьми предпенсионного возраста, лишающимися работы — без страхования мы эту проблему не решим», — констатировал депутат в ходе заседания думского комитета.
По его мнению, необходимо «форсировать принятие закона о страховании от безработицы».
Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минтруда Максим Топилин отметил, что возврат к страховой системе по безработице возможен в случае тенденции к устойчивому росту доходов. Кроме того, по словам министра, для этого необходима договорённость с профсоюзами и работодателями.
«Отдельным решением должно быть, чтобы профсоюзы согласились, что работники тоже будут участвовать в системе страхования. Но это можно будет сделать только тогда, когда доходы будут иметь устойчивую тенденцию к росту и будет достигнуто согласие (работодателей и профсоюзов — прим. ред.)», — цитирует министра ТАСС.
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