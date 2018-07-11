От безработицы предложили страховать

Депутат Тарасенко призвал ввести страхование от безработицы

России необходимо ввести страхование от безработицы. К этому призвал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко

«Как молодёжь будет попадать на рынок, что будет с людьми предпенсионного возраста, лишающимися работы — без страхования мы эту проблему не решим», — констатировал депутат в ходе заседания думского комитета.

По его мнению, необходимо «форсировать принятие закона о страховании от безработицы».

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минтруда Максим Топилин отметил, что возврат к страховой системе по безработице возможен в случае тенденции к устойчивому росту доходов. Кроме того, по словам министра, для этого необходима договорённость с профсоюзами и работодателями.