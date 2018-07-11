Новые пошлины США шокировали Китай

Китай выразил протест в связи с намерением США ввести новые пошлины

Китай выражает решительный протест в связи с намерениями США ввести очередные дополнительные пошлины на товары из КНР, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести на товары из Китая дополнительные пошлины в размере 200 миллиардов долларов. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров.

"Совершенно неприемлемо, чтобы США в значительной мере расширили список товаров, облагаемых пошлинами, китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест", — говорится в заявлении ведомства.