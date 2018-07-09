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Минфин постепенно смягчает бюджетное правило
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Минфин постепенно смягчает бюджетное правило 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ постепенно движется в сторону смягчения бюджетного правила, но резких движений здесь делать нельзя, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.
"Вопрос — надо ли повышать налог (НДС. — Прим. ред.) или лучше увеличить цену отсечения (в рамках бюджетного правила. — Прим. ред.)? Мне кажется, мы уже эту дискуссию проходили", — сказал Силуанов, отвечая главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который заявил ранее на слушаниях, что смягчение бюджетного правила и повышение цены отсечения до 45 долларов за баррель позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет.
"По сути дела, мы идем уже в этом направлении (смягчения бюджетного правила. — Прим. ред.)", — сказал Силуанов.
"Цена отсечения 45 долларов за баррель в рамках нашего бюджетного правила достигается уже в 2023 году", — пояснил он.
Сейчас цена отсечения, при превышении которой нефтегазовые доходы бюджета направляются в резервы, составляет 40 долларов за баррель.
"Мы 40 долларов за баррель не держим фиксированно на все годы, а индексируем на 2% каждый год. Поэтому в среднем, если мы посмотрим за шестилетний период, цена отсечения составит 44 доллара", — напомнил министр. Кроме того, он отметил, что Минфин ради достижения целей, поставленных в указе президента РФ, согласился пойти на увеличение государственных заимствований примерно на 0,5 процентных пункта ВВП в год. "Это примерно около 2 долларов за баррель в пересчете на бюджетное правило", — сказал он.
"Мы движемся в этом направлении, но резко ослаблять бюджетную политику нельзя, потому что это будет изменение волатильности курса со всеми вытекающими для бизнеса последствиями", — добавил Силуанов.
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