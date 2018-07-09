Врачи и учителя получат по полной

Минфин РФ планирует за ближайшие три года почти на 500 млрд рублей увеличить расходы на здравоохранение, образование и социальную политику. Как следует из проекта основных направлений бюджета на 2019-2021 годы, расходы на здравоохранение будут постепенно расти: если в 2018 году они составят 479,7 млрд рублей, то уже в 2020-м — 563,2 млрд рублей, а в 2021-м — 572,5 млрд рублей.

Эльвира Набиуллина. На образование из бюджета будет выделено: в 2018 году — 689,7 млрд рублей, в 2021-м — 726,6 млрд На социалку правительство намерено израсходовать 4,655 трлн рублей в 2018 году, 5,05 млрд в 2020 году, 4,997 трлн — в 2021-м. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить прорывное, инновационное развитие страны, а для этого — чётко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов. Реализация соответствующего комплекса мер — бюджетного манёвра — поручена федеральным ведомствам, под контролем экс-министра финансов Алексея Кудрина . Идею повышения расходов на социальную сферу поддержали помощник президента Андрей Белоусов и глава Центробанка

Государство знает, чем наполнять бюджет

В Минфине и Минэкономразвития полагают, что средства на здравоохранение и образование можно получить за счет «обеления» экономики и более адресной социальной помощи. Другими источниками средств для реформы экспертам видятся повышение пенсионного возраста и налога для физических лиц (НДФЛ) до 15%. Среди обсуждаемых мер значатся также повышение акцизов на предметы роскоши и софинансирование гражданами медицинских услуг. Возглавляемый Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает к 2024 году поднять расходы на образование на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 годом, а на здравоохранение — на 0,7%. В числе инициатив ЦСР — сокращение расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат.

Как заявлял министр финансов Антон Силуанов , основными направлениями расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах останутся социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Сейчас, по данным Минфина, основной объем государственных трат приходится на социалку — 36,4%, на оборону — 29%, на отечественную экономику — 14,7%. Бюджет предусматривает увеличение социальных обязательств: повышение МРОТ до 85% прожиточного минимума (с января 2019-го — до 100%).

Между тем проблема наполнения бюджета остаётся острой из года в год. Государство вынуждено изыскивать средства из самых разных источников, доля которых в поступлениях постоянно варьируется и меняется. Так, если в 2014 году более 50% в бюджет поступало от нефтегазового сектора, то в 2018 году этот показатель сократится до 36%. В то же время в Минфине надеются, что бюджет будет наполняться за счёт роста налоговых сборов, причём и с населения, и с бизнеса. Речь идёт не о повышении ставок, а о более эффективной борьбе с неплательщиками и теми, кто использует теневые схемы. Во-вторых, бюджет наполнят за счёт акцизов: на сигареты (+10%), крепкий алкоголь (+4%), топливо (+2,5%), соответственно, заплатят, прежде всего, курильщики, потребители алкоголя и автомобилисты. Для бизнеса будут введены утилизационные сборы, инвестиционный сбор в морских портах.

kremlin.ru Министр финансов Антон Силуанов

Тенденция говорит об обратном

При всём при этом, государство не научилось пока создавать стимулы для развития, тем более — прорывного, на чём настаивает президент РФ. По последнего времени бюджетную политику отличал механистический, административный подход. Как отмечают специалисты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) в «Комментариях о государстве и бизнесе», государственное финансирование медицины в течение десятилетия колебалось вокруг уровня 3–3,5% ВВП, вдвое ниже, чем в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По их оценкам, «проектировки Минфина не меняют этой картины — к 2019 году расходы на здравоохранение будут составлять все те же 3,1% ВВП». Что касается образования, то, как считают в Центре развития ВШЭ, в 2019 году совокупные расходы на эту сферу не превзойдут 3,5% ВВП, поскольку крайне сложно будет сломать тенденцию, сложившуюся в середине нулевых годов. В период с 2007 по 2016 год рост бюджетных расходов относительно ВВП мало затронул образование, напоминают эксперты. Не стоит также забывать о закрытых оборонных статьях бюджета, которые анализу не поддаются. Их доля, по данным РАНХиГС, растет непрерывно с 2009 года, увеличившись с тех пор в 2,5 раза.

Смогут ли страна и её экономика выйти на новый уровень развития — это зависит, прежде всего, от вклада в человеческий капитал, в человеческие ресурсы, в стимулирование, в частную инициативу. От того, будет в России реализована в полной мере концепция wellfare state — «государства всеобщего благоденствия» или «социального государства». Но задача не решается чисто административным путём, путём перераспределения средств и ресурсов. Да, в стране ежегодно наибольшее количество средств тратится именно на статью «социальная политика». Но дело в том, что в РФ социальная политика сводится к защите наиболее уязвимых групп населения, к пенсионному обеспечению, социальному обслуживанию, охране семьи и детства. Тогда как в развитых странах Запада это уже не только соцзащита, но много шире: и политика в области трудоустройства, и жилищная политика, и молодёжная политика, и борьба с бедностью и социальным неравенством. В её рамках поддерживаются культура и спорт, образование и медицина. В России за всё это отвечают отдельные статьи расходов и разные министерства.

Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF:

Найти такую сумму — 500 млрд — не представляет никакой сложности, конечно, если правительству абсолютно внезапно не потребуется потратить деньги на «громкий» проект, который даст больше политических очков, нежели, на первый взгляд, незаметные траты на соцполитику. Повышение НДС способно принести в 2019 году 633,5 млрд рублей — данную сумму было бы логично инвестировать в повышение качества жизни населения, а не пустить на очередной ремонт дорог или строительство инфраструктуры в новых субъектах, благо для этих целей существуют транспортный налог и акцизы. Тем не менее, стоит помнить, что это всего лишь планы, и они могут так и не воплотиться в жизнь: текущая политика государства всё же способствует увеличению финансирования оборонки, а нынешняя экономическая ситуация может и вовсе привести к снижению расходов по всем направлениям.