Якутские депутаты предложили правительству доработать пенсионную реформу 

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста нуждается в доработке. Такой отзыв на документ дал Совет парламента Якутии, передает "Уралинформбюро".
В частности, сообщается на сайте парламента, депутаты предложили не менять пенсионный возраст гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также сохранить социальную пенсию гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 50 (для женщин) и 55 (для мужчин) лет.
Депутаты Якутии также видят смысл в изменении пошаговости повышения пенсионного возраста с одного года до полугода, за исключением граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен правительством РФ в Госдуму 14 июня. Он подразумевает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин к 2034 году.
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