Ещё
В Якутии и Приморье поддержали закон о пенсиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии и Приморье поддержали закон о пенсиях 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали проект закона о пенсионной реформе, отметив, что его нужно доработать с учетом дальневосточной специфики. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 июля.
Депутаты Государственного Собрания Якутии также рекомендовали Госдуме принять законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. При этом они отметили необходимость сохранения льгот для граждан, работающих на Крайнем Севере, в частности, права досрочного выхода на пенсию.
16 июня кабин внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно со следующего года.
Впервые повышение пенсионного возраста анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев. В Кремле отметили, что этот шаг обусловлен серьезными демографическими изменениями в стране. При этом изменения позволят значительно увеличить размер пенсионных выплат. Между тем большинство россиян негативно воспринимают пенсионную реформу. По этой причине к анализу положений закона подключились общественники. Они должны обеспечить эффективную коммуникацию между обществом и властью.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Украина создает школу детей для «уничтожения» России94
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
ООН наберет добровольцев из России1
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение