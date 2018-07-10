В Якутии и Приморье поддержали закон о пенсиях

Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали проект закона о пенсионной реформе, отметив, что его нужно доработать с учетом дальневосточной специфики. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 июля.

Депутаты Государственного Собрания Якутии также рекомендовали Госдуме принять законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. При этом они отметили необходимость сохранения льгот для граждан, работающих на Крайнем Севере, в частности, права досрочного выхода на пенсию.

16 июня кабин внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно со следующего года.