Профицит торгового баланса РФ в январе-мае вырос

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Сальдо торгового баланса России в январе-мае 2018 г. сложилось положительное в размере $81,4 млрд, что на $24,3 млрд больше чем в январе-мае 2017 г., по данным таможенной статистики.

Внешнеторговый оборот составил $273,0 млрд и по сравнению с январем-маем 2017 г. увеличился на 23,3%. Экспорт

Экспорт России в январе-мае 2018 г. составил $177,2 млрд и по сравнению с январем-маем 2017 г. увеличился на 27,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,2%. Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-мае 2017 г. — 63,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,6% (в январе-мае 2017 г. — 67,9%), в страны СНГ — 37,6% (35,2%). По сравнению с январем-маем 2017 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 27,8%, а физический — на 5,2%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта керосина на 27,4%, угля каменного — на 14,3%, бензина автомобильного — на 9,6%, газа природного — на 7,0%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта электроэнергии на 13,4%, топлив жидких — на 11,1%, кокса каменного — на 8,1%, нефти и нефтепродуктов — на 1,8%. В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-мае 2018 г. составила 10,8% (в январе-мае 2017 г. — 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,5% (в январе-мае 2017 г. — 9,5%), в страны СНГ — 12,7% (12,1%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-маем 2017 г. на 39,0%, а физический — на 17,2%. Возросли физические объемы поставок чугуна на 29,4%, меди и медных сплавов — на 25,9%, экспорта алюминия — на 22,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 12,3%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 12,5%, ферросплавов — на 3,4%. Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-мае 2018 г. составила 6,1% (в январе-мае 2017 г. — 6,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,1% (в январе-мае 2017 г. — 5,4%), в страны СНГ — 13,3% (15,0%). По сравнению с январем-маем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 17,0%, а физический — на 10,3%. Возросли физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 32,5%, мыла и моющих средств — на 19,3%, пластмасс и изделий из них — на 4,8%. Вместе с тем снизились физические объемы удобрений минеральных и химических на 15,3%. Доля экспорта машин и оборудования в товарной структуре экспорта за январь-май 2018 г. осталась на прежнем уровне и составила 5,7%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,2% (в январе-мае 2017 г. — 4,3%), в страны СНГ — 16,0% (15,2%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы вырос на 26,2%, в том числе возросли поставки оборудования электрического на 42,3%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного — на 28,1%, инструментов и аппаратов оптических — на 6,2%. Возросли физические объемы поставок легковых автомобилей на 1,3%, грузовых автомобилей — на 3,3%. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-мае 2018 года составил 5,4% (в январе-мае 2017 г. — 5,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,9% (в январе-мае 2017 г. — 4,5%), в страны СНГ — 9,1% (10,6%). По сравнению с январем-маем 2017 г. стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 29,4% и 44,6% соответственно. Возросли физические объемы экспорта пшеницы на 69,6%, мяса крупного рогатого скота — на 55,9%. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-мае 2018 г. составила 3,2% (в январе-мае 2017 г. — на 3,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,0% (в январе-мае 2017 г. — 3,2%), в страны СНГ — 4,4% (4,3%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы возрос на 22,2%, а физический — на 1,4%. Возросли физические объемы поставок фанеры клееной на 10,4%, пиломатериалов — на 3,4%, целлюлозы — на 2,5%, при этом снизились объемы поставок лесоматериалов необработанных на 6,2%, бумаги газетной — на 0,4%. Импорт

Импорт России в январе-мае 2018 г. составил $95,8 млрд и по сравнению с январем-маем 2017 г. увеличился на 16,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,7% общего объема импорта, на сраны СНГ — 11,3%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46,4% (в январе-мае 2017 г. — 46,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,7% (в январе-мае 2017 г. — 49,4%), из стран СНГ — 20,5% (21,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-маем 2017 г. возрос на 17,0%, в том числе электрического оборудования — на 26,4%, инструментов и аппаратов оптических — на 15,0%, механического оборудования — на 14,2%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 29,1%, а грузовых автомобилей — снизился на 9,0%. Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-мае 2018 г. составил 19,0% (в январе-мае 2017 г. — 18,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 19,5% (в январе-мае 2017 г. — 19,3%), из стран СНГ — 15,1% (13,8%). Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-маем 2017 г. на 18,9%, а физический — на 6,0%. Возросли физические объемы поставок удобрений на 25,7%, мыла и моющих средств — на 14,5%, пластмасс и изделий из них — на 8,8%, красок и лаков — на 3,6%, продуктов неорганической химии — на 3,1%. Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-мае 2018 г. составила 13,2% (в январе-мае 2017 г. — 13,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 12,2% (в январе-мае 2017 г. — 12,8%), из стран СНГ — 20,8% (22,7%). Стоимостные и физические объемы импорта возросли на 10,3% и 9,1% соответственно. Поставки масла подсолнечного увеличились в 2,1 раза, молока и сливок — на 20,6%, сыров и творога — на 11,4%, рыбы свежей и мороженной — на 1,9%. При этом снизились физические объемы поставок масла сливочного на 42,5%, мяса свежего и мороженного — на 35,8%. Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-мае 2018 г. составил 7,2% (в январе-мае 2017 г. — 7,0%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров как и в прошлом году составила 5,8%, из стран СНГ — 18,3% (16,2%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-маем 2017 г. увеличился на 20,2%, а физический — на 18,4%. Возросли физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 19,7%, при этом снизились поставки труб на 19,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 4,6%. Удельный вес импорта текстильных изделий и обуви в январе-мае 2018 г. составил 5,9% (в январе-мае 2017 г. — 6,0%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,7% (в январе-мае 2017 г. — 5,8%), из стран СНГ — 7,3% (7,4%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и 2,0% соответственно. Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-мае 2018 г. осталась на прежнем уровне прошлого года и составила 0,9%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 0,5% (в январе-мае 2017 г. — 0,4%), из стран СНГ — 4,5% (4,7%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-маем 2017 г. увеличился на 13,3%, а физический — сократился на 7,2%. Торговые партнеры