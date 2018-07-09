Экспорт Германии вырос на 1,8% в мае

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Экспорт Германии в мае вырос сильнее импорта, увеличив торговый профицит, как показали свежие данные, передает Reuters.

Показатель торгового баланса является еще одним признаком того, что крупнейшая экономика Европы сохраняет форму несмотря на то, что сохраняется напряженность в торговле с Соединенными Штатами. По данным Федерального статистического управления (Destatis), сезонно скорректированный экспорт вырос на 1,8%, при этом импорт вырос на 0,7%. Опрос Reuters показал, что экспорт, согласно прогнозам, вырастет на 0,75%, а импорт снизится на 0,3%. "Последнее ослабление (курса) евро должно принести некоторую помощь в ближайшие месяцы, а также более чем компенсировать нынешние тарифы США на европейский алюминий и сталь", — сказал Карстен Бжески в ING. "Забегая вперед и, несмотря на очень мягкое воздействие торговой напряженности до сих пор, полноценная торговая война наверняка бы приведет к отрицательным данным в экономике Германии", — добавил он.