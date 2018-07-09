Ещё
Минфин разместит евробонды на $7 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Борис Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон ушел в отставку

Минфин сообщил о планах размещения евробондов на $7 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин намерен в следующем году разместить евробонды на $7 млрд Об этом сообщает РИА "Новости".
В том числе будут размещены евробонды на $4 млрд в рамках обмена старых бумаг на новые.
По его словам, на этом обменные операции будут завершены, и в 2020 и 2021 годах Россия будет размещать еврооблигации на $3 млрд в год.
"Подходы не меняются в 2019 году, то есть $7 млрд внешних заимствований с учетом обмена", — сказал Силуанов.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин не поддерживает идею распространения льгот по НДФЛ на евробонды российских компаний.
Газета.Ru: последние новости
Кудрин: на исполнение майского указа может не хватить средств Силуанов ответил Кудрину на предложение смягчить бюджетное правило Сенатор США: санкции против России не работают
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей117
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев217
В Анапе запретили купаться88
ЕС дал Порошенко миллиард евро56
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение