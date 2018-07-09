Минфин разместит евробонды на $7 млрд

Минфин сообщил о планах размещения евробондов на $7 млрд

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин намерен в следующем году разместить евробонды на $7 млрд Об этом сообщает РИА "Новости".

В том числе будут размещены евробонды на $4 млрд в рамках обмена старых бумаг на новые.

По его словам, на этом обменные операции будут завершены, и в 2020 и 2021 годах Россия будет размещать еврооблигации на $3 млрд в год.

"Подходы не меняются в 2019 году, то есть $7 млрд внешних заимствований с учетом обмена", — сказал Силуанов.