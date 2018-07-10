Положительные отзывы на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов 

Минтруд России отслеживает информацию об обсуждении изменений в пенсионное законодательство в регионах страны. Положительные мнения на уровне региональных властей на проект закона выразил уже 61 регион, сообщает пресс-служба министерства.
"По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона", — цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
Изменения пенсионного законодательства подготовлены правительством России. Предполагается поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Такие изменения позволят улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить повышение пенсий.