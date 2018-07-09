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Россиян захотели заменить роботами
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Россиян захотели заменить роботами 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Козак пожалел о недостатке в России промышленных роботов. По его словам, в России на 10 тысяч работников приходится всего три промышленных робота, когда в мире эта цифра составляет 69 штук. Слова вице-премьера приводит агентство ТАСС.
«У нас на 10 тысяч рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру — 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, — более 100», — заявил Козак в ходе выставки «Иннопром-2018».
Вице-премьер также отметил, что в России наблюдается сильный износ основных производственных мощностей. В качестве примера он привел отрасль нефтепереработки, где средний возраст фондов составляет 19 лет, а в металлургии — 17, а в химической промышленности — 14 лет.
В конце марта эксперты РАНХиГС прогнозировали, что около половины ныне работающих россиян, то есть около 42,13 миллиона человек, потеряют работу из-за внедрения роботов и автоматизированных линий производства. Эксперты отмечают, что это необратимый процесс.
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