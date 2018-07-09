На рублевом долговом рынке основной темой остается ожидание смены риторики ЦБ

На глобальном долговом рынке прошедшая неделя выдалась умеренно позитивной. Стабильные ставки по казначейским бумагам США и отсутствие сильного обострения темы торговой войны привели к отскоку котировок облигаций развивающихся рынков после продаж неделей ранее. Пятилетние CDS РФ и ключевых развивающихся стран снизились в пределах 5-20 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 1,5% и индекс CEMBI поднялся на 0,1%. Индексы российских евробондов EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили 1,2% и 0,6% соответственно.

На рублевом долговом рынке также царили умеренно позитивные настроения. Кривая ОФЗ немного опустилась. По итогам недели индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,2%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи остался без изменений.

На глобальном рынке торговая война США и Китая остается одной из важнейших тем. Если не произойдет ее эскалации, возможно, интерес к рисковым активам продолжит восстанавливаться. С нашей точки зрения, в настоящий момент уровни доходности по облигациям развивающихся стран имеют потенциал для снижения относительно ставок по бумагам развитых стран.