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На рублевом долговом рынке основной темой остается ожидание смены риторики ЦБ
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На рублевом долговом рынке основной темой остается ожидание смены риторики ЦБ 

Прайм 1 час назад
На глобальном долговом рынке прошедшая неделя выдалась умеренно позитивной. Стабильные ставки по казначейским бумагам США и отсутствие сильного обострения темы торговой войны привели к отскоку котировок облигаций развивающихся рынков после продаж неделей ранее. Пятилетние CDS РФ и ключевых развивающихся стран снизились в пределах 5-20 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 1,5% и индекс CEMBI поднялся на 0,1%. Индексы российских евробондов EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили 1,2% и 0,6% соответственно.
На рублевом долговом рынке также царили умеренно позитивные настроения. Кривая ОФЗ немного опустилась. По итогам недели индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,2%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи остался без изменений.
На глобальном рынке торговая война США и Китая остается одной из важнейших тем. Если не произойдет ее эскалации, возможно, интерес к рисковым активам продолжит восстанавливаться. С нашей точки зрения, в настоящий момент уровни доходности по облигациям развивающихся стран имеют потенциал для снижения относительно ставок по бумагам развитых стран.
На рублевом долговом рынке основной темой остается ожидание смены риторики Банка России: инфляция по итогам июня составила 2,3%, то есть в течение всего полугодия ИПЦ сохраняется у исторических минимумов, а ускорения инфляции к цели ЦБ (4%), которого продолжает ожидать регулятор, все еще нет. В таких условиях Банк России может сменить риторику на более мягкую. При этом рублевые облигации продолжают торговаться с реальной доходностью (номинальная доходность минус инфляция) выше 5%, что выглядит очень привлекательно для инвестирования.
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