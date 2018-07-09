Ещё
Водка подорожала в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водка подорожала в России 

360tv.ru 1 час назад
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку от 38 до 39 градусов крепости повысили на четыре рубля в рамках борьбы с «теневым бизнесом». Министерство юстиций зарегистрировало соответствующий приказ минфина, сообщил «Интерфакс».
Согласно документу, МРЦ на водку с крепостью в 37-38 градусов составляет 205 рублей. Цена на напиток крепостью 38-39 градусов также выросла с 201 до 205 рублей.
Минимальные отпускные цены оставили без изменений — 173 рубля для завода-производителя и 178 рублей при оптовых закупках. Унификацию объясняют риском злоупотреблений со стороны производителей водки, крепостью 38 градусов.
Курс доллара на мировых рынках в минувшую пятницу обесценился до минимума с начала лета. За один евро биржевым брокерам приходилось платить 1,178 доллара.
360tv.ru: последние новости
Сенатор США назвал антироссийские санкции бесполезными СМИ узнали о планах Трампа заключить сделку с Путиным по Сирии Кудрин рассказал, что позволит отложить повышение НДС на шесть лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей131
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве33
В Анапе запретили купаться78
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге30
Грузинский пастух убил американских туристов211
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение