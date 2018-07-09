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Россия в первом полугодии обеспечила больше половины импорта угля Украины
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Россия в первом полугодии обеспечила больше половины импорта угля Украины 

Rambler News Service 12 часов назад
Украина импортировала в январе-июле 2018 года 11,085 млн тонн каменного угля и антрацита, говорится в материалах государственной фискальной службы страны. Основным экспортером угля на Украину в первом квартале осталась Россия.
В стоимостном выражении импорт каменного угля и антрацита на Украину составил $1,531 млрд
При этом Россия экспортировала на Украину за отчетный период уголь на $962,723 млн, доля России в общем импорте в стоимостном выражении составила 62,88%.
В то же время из США было экспортировано угля на $483,95 млн (31,61%), из Канады — на $48,365 млн (3,16%), из других стран — на $36,028 млн (2,35%).
При этом экспорт каменного угля и антрацита с Украины в январе-июле 2018 года составил 48,863 тыс. тонн ($7,859 млн в стоимостном выражении). В стоимостном выражении экспорт угля в Россию составил $4,597 млн (57,53% от общего экспорта), в Словакию — $3,201 млн (40,06%), в Молдавию — $132 тыс. (1,65%).
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