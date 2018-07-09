Россия в первом полугодии обеспечила больше половины импорта угля Украины

Украина импортировала в январе-июле 2018 года 11,085 млн тонн каменного угля и антрацита, говорится в материалах государственной фискальной службы страны. Основным экспортером угля на Украину в первом квартале осталась Россия

В стоимостном выражении импорт каменного угля и антрацита на Украину составил $1,531 млрд

При этом Россия экспортировала на Украину за отчетный период уголь на $962,723 млн, доля России в общем импорте в стоимостном выражении составила 62,88%.

В то же время из США было экспортировано угля на $483,95 млн (31,61%), из Канады — на $48,365 млн (3,16%), из других стран — на $36,028 млн (2,35%).