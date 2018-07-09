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Смягчение бюджетного правила должно быть постепенным
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Смягчение бюджетного правила должно быть постепенным 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Правительство России держит курс на смягчение так называемого бюджетного правила, призванного противостоять внешнему негативному воздействию на экономику страны. Такой переход не может осуществляться в условиях сжатых сроков и должен происходить постепенно.
«Минфин РФ постепенно движется в сторону смягчения бюджетного правила, но резких движений здесь делать нельзя», — приводит РИА «Новости» слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
Переход на новое бюджетное правило начался в этом году. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.
Добавим, в Госдуме 9 июля проходят масштабные парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 — 2021 годы.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в котором приняли участие члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Глава государства отметил, что по итогам первых пяти месяцев 2018 года макроэкономическая ситуация в России стабильна.
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