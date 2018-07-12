Падение нефтяных цен давит на российский фондовый рынок

Несмотря на временное спокойствие на мировых финансовых рынках, несмотря на рост биржи в Китае и стабилизацию курса юаня, в целом, ситуация в мире остаётся крайне напряжённой. Всё внимание инвесторов вновь приковано к Трампу, который отправился в европейское турне и уже сделал ряд грозных заявлений. То он угрожает выйти из НАТО , если страны, входящие в альянс, не увеличат отчисления с 2 до 4% ВВП. Чуть ранее он угрожал выйти из ВТО , если остальные страны будут вводить зеркальные ответные меры на торговую войну США . Его непонятное давление на нефтяной картель ОПЕК и Иран продолжает лихорадить рынок нефти. Но, несмотря на весь этот цирк, мы приближаемся к старту сезона отчётности в США, поэтому на первый план скоро выйдут результаты и прогнозы самих компаний. Стоит отметить, что согласно последним новостям, страны ЕС согласились увеличить отчисления в бюджет НАТО, на этом фоне появился некий позитив на европейских площадках.

Сводный индекс азиатского региона вырос почти на 1.5%, причём китайские индексы подскочили почти на 2%. Европейские рынки сегодня восстанавливаются на 0.5%, а вот российские биржи из-за вчерашнего обвала цен на нефть на 5-6% сегодня продолжают снижаться. Возможно, на российские активы давят новости о высылке наших дипломатов из Греции и недовольство Трампа проектом «Северный Поток-2». Он вновь начал угрожать санкциями компаниям, поддерживающим этот проект.

Российский фондовый рынок на фоне падения цен на все сырьевые активы второй день показывает слабость, что вполне логично. Рублёвый индекс Московской Биржи в первой половине дня потерял ещё 0.9%, и опустился до 2315 пунктов, при этом валютный РТС просел на 1% — до 1175 пунктов. Под наибольшим давлением сегодня российские металлургические и нефтегазовые компании. Акции "Роснефти" теряют 2%, "Газпром" падает на 0.8%, "Сургутнефтегаз" на 2%. Бумаги Алросы после дивидендной отсечки снижаются на 5%.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов сегодня показывает небольшой технически отскок на 1% после продолжительного падения. Цены на медь растут на 1%, на никель повышаются на 2%. Тройская унция золота торгуется в районе 1245 долларов, около вчерашнего закрытия. Вслед за сильным падением индекса промышленных металлов вчера резко пошли вниз и цены на нефть. Баррель нефти марки Brent после вчерашнего обвала на 6% сегодня показывает скромное восстановление на 0.5%, до 74.4 доллара.

Индекс доллара (DXY) поднялся почти на 0.4% и торгуется вблизи отметки 94,6 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар опустилась на 0.4% пробив уровень 1.17. Российский рубль в паре с долларом стабилен и торгуется в районе 62. Пока сохраняется спрос на российские ОФЗ и Минфин РФ продолжает проводить размещения, у национальной валюты есть хорошая поддержка и сильных колебаний ждать не стоит.

ПРОГНОЗ

Фьючерсы на основные биржевые индексы США сегодня растут на 0.5% — это позитивная реакция на решения стран ЕС об увеличении отчислений в НАТО. Похоже, сегодня получат хорошую поддержку американские компании оборонного сектора. Пока внешний фон выглядит нейтрально, вот только слабость нефти намекает на дальнейшую коррекцию. Российские биржевые индексы сегодня ещё могут отыграть часть потерь, но вряд ли смогут выйти на положительную территорию. С прицелом на август взгляд на российский рынок сильно ухудшается.