Ожидаем открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%

Рынок акций вчера несмотря на хороший внешний фон и отскок мировых площадок вновь показал отрицательную динамику. Технически Индекс Московской биржи подошел к поддержке 2320 пунктов, пробитие которой открывает дорогу на следующую поддержку — 2300 пунктов. А вот если рынок пойдет еще ниже, то уже можно будет смотреть, не начинается ли нисходящий тренд.

Пока же внешний фон свидетельствует в пользу возобновления покупок российских акций. Вчера на американских торгах Dow Jones вырос на 0,91%, а S&P 500 на 0,87%. Сегодня с утра фьючерсы на эти индексы прибавляют около 0,3%. Символические потери, около 20 центов, несет нефть по сравнению со вчерашним закрытием.

Поэтому есть все основания ожидать открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%. По логике, дальше покупки должны продолжиться хотя бы на ожидании встречи Путина с Трампом. Однако не исключено, что под вечер часть трейдеров начнет фиксировать прибыль как на традиционном факторе пятницы, так и накануне вышеупомянутой встречи.

Немного негативно на рынок акций будет действовать и ожидаемое укрепление рубля. Появления интереса нерезидентов к ОФЗ, стабильность сегодня с утра доллара на мировом рынке вполне могут отправить рубль в очередной раз пробивать отметку 61,7.

Некоторую опасность для рубля вызывает нефть, которая последние дни торгуется волатильно. Вчера «черное золото» попыталось реализовать отскок после 7-процентного падения, но попытка завершилась ничем. Возможно, сегодня нефтяные «быки» вновь попробуют провести атаку. Мы видим сейчас «справедливую» цену нефти ближе к уровню 76 долларов за баррель.