Налоговый маневр поставит крест на частных НПЗ

Налоговый маневр, предполагающий постепенное обнуление экспортной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты при параллельном увеличении НДПИ на черное золото, негативно скажется на рынке нефтепереработки. Он спровоцирует закрытие многих, в том числе и крупных предприятий отрасли, а вслед за этим и рост социальной напряженности — из-за существенного скачка топливных цен на внутреннем рынке.

Последние будет сложнее регулировать по причине отсутствия экспортных пошлин на нефтепродукты, обнуление которых предусматривается маневром.

Более того, на рынке сложится дискриминационная ситуация для независимых частных компаний, так как в законе есть «лазейки» для вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

С учетом совокупного эффекта завершение налогового маневра приведет к снижению ВВП (за счет закрытия предприятий) и к существенному росту потребительских цен (за счет увеличения цен на топливо). Все это вызовет увеличение налоговой нагрузки на россиян, отмечают представители независимых нефтегазовых компаний.

Например, среднестатистический НПЗ, производящий дизельное топливо и бензины стандарта Евро-5, не сможет реализовать всю свою продукцию на региональном рынке, а рынки сбыта соседних субъектов РФ уже имеют своих поставщиков. Таким образом предприятие не сможет рассчитывать на возврат акциза на нефтяное сырье. Кроме того, объем производства высокооктановых бензинов на частных заводах в среднем составляет 600-700 тысяч тонн в год, что меньше 10% от общего объема переработки (8-9 миллиона тонн в год) и также приведет к невозможности использования возврата акциза на сырье.

"Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и В то же время "Роснефть" ННК имеют право на возвратный акциз без учета квот на поставки бензинов на внутренний рынок как компании, попавшие под действие иностранных санкций. Исключение требования об обязательных поставках на российский рынок станет для них существенным преимуществом.

Значительные финансовые потери ожидают и заводы, проводящие модернизацию в рамках четырехсторонних соглашений с Минэнерго РФ . На таких предприятиях объемы производства не предусматривают выпуск 10% бензинов от переработки нефтяного сырья. После завершения льготного периода налогообложения 01.01.2024 года не смогут обслуживать кредитные линии, полученные на строительство установок вторичной переработки.

Как сообщил «Уралинформбюро» источник в отрасли, изменение налогового законодательства приведет к существенным убыткам частных предприятий по ранее совершенным инвестициям и сделает нецелесообразным запланированные программы модернизации.

Между тем частные НПЗ очень важны для региональных экономик, так как зачастую являются крупнейшими налогоплательщиками, работодателями и поставщиками топлива класса Евро 5 для нужд субъектов РФ.

В связи с этим независимые частные нефтепереработчики обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой включить в число получателей вычета по акцизу на нефтяное сырье (или иных аналогичных мер поддержки) на постоянной основе организации, заключивших соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и исполняющих их.

Также они предлагают дополнить критерии предоставления вычета производством дизельного топлива класса 5, возможностью реализации продукции не только на внутреннем рынке, но и на экспорт, а также ввести коэффициент, учитывающий логистическое отставание НПЗ (по сравнению с НПЗ, расположенными в непосредственной близости от рынков сбыта/портов).

При необходимости частные нефтепереработчики готовы предоставить всю необходимую дополнительную информацию.