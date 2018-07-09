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Топилин рассказал, когда власти окончательно решат вопрос о темпах индексации пенсий
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Топилин рассказал, когда власти окончательно решат вопрос о темпах индексации пенсий 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / gregorylee
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что окончательное решение о темпах индексации пенсий в следующем году будет принято в четверг, 12 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что на данный момент ведутся последние «настройки» с Минфином.
"На днях, в четверг, состоится правительственная комиссия по бюджетным проектировкам, и сейчас, внося документ, связанный с трехлеткой бюджета Пенсионного фонда, мы окончательное решение по этому поводу (индексации пенсий) примем", — сказал Топилин.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пенсии вырастут на 35% к 2024 году.
Он подчеркнул, что были подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые улучшат положение неработающих пенсионеров.
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