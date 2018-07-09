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Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
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Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Рост пенсий неработающих пенсионеров в 2019 году, как ожидается, составит не менее семи процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.
«Мы исходим из того, что будет закладываться индексация пенсий неработающим пенсионерам в среднем, как мы говорили, на тысячу рублей, это будет означать ежегодный прирост на 12 тысяч», — заявил чиновник.
По данным Росстата, размер средней пенсии в России в январе-апреле 2018 года составил 13 337 рублей. Таким образом, в 2019 году с учетом индексации средняя пенсия составит около 14,3 тысячи рублей.
Топилин добавил, что пока расчеты роста пенсий готовятся до 2024 года, а Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации с учетом доходов от повышения пенсионного возраста.
Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов пообещал россиянам, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет на 35 процентов.
О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Власти объясняют крайне непопулярную у населения реформу необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.
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Комментарии3  Ещё 14 источников 
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