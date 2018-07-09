«Слабую» и «крепкую» водку уравняли в цене

Минфин уравнял в цене «слабую» и «крепкую» водку

Минфин РФ унифицировал минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, МРЦ в размере 205 рублей устанавливается на всю водку крепостью более 37 градусов и до 40 градусов включительно. Приказ, зарегистрированный в Минюсте 5 июля, опубликован на портале 6 июля. Отмечается, что документ вступает в силу по истечении 45 дней со дня его официальной публикации.

Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, на который ссылался Минфин при подготовке приказа, водка — это спиртной напиток на основе этилового спирта, который произведен из пищевого сырья, и воды, причем содержание этилового спирта в напитке составляет от 38% до 56% объема готовой продукции. Соответственно, поясняло министерства, унификация МРЦ позволит исключить возможность неприменения минимальной цены при обороте водки крепостью в 38% и другой, не достигающей классических 40 градусов.