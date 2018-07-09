Прогнозы на жизнь: что ждет россиян после футбола

После поражения сборной России в матче с Хорватией футбольная тематика утратила политический подтекст. Факт объявления правительством решения о повышении пенсионного возраста и НДС в день начала чемпионата породил у многих стойкую уверенность, что футбол использовался как «анестезия» для реализации пакета непопулярных реформ. Анестезия перестала действовать и общество начинает острее ощущать болевой шок от социальных инноваций власти.

Чемпионат еще продолжается, но это уже чисто спортивный праздник. Кому-то больше нравится стиль игры сборной Франции, кому-то сборной Англии и т.д. Однако российская тема на чемпионате уже исчерпана. Настроение болельщиков нашло отражение в свежем анекдоте:

«Чемпионат мира стал похож на тусовку, когда хозяин квартиры ушел спать, а какие-то люди продолжают бухать».

«Хозяину квартиры» предстоит тяжелое похмелье после веселья. Снова придется посмотреть в глаза реальности, а там — повышение цен, пенсионная реформа, различные сборы, штрафы и прочие угрозы для кошелька. Все эти радости обрушиваются на обывателя лавиннобразно, вгоняя его в состояние безысходности.

Между тем, недалек единый день голосования. Во многих регионах должны выбрать новых губернаторов, мэров городов, депутатов Заксобраний. Но информационных поводов от кандидатов и партий практически нет. Мелкие склоки типа скандала с Сергеем Митрохиным не в счёт. Они никак не влияют на общую картину. Поле публичной политики настолько основательно зачищено, что образовался информационный вакуум, который временно компенсировали подвиги сборной России по футболу. Сейчас политическая пустота заполняется чувством зреющего недовольства и раздражения большинства. Но это недовольство пока не оформлено. Нет ни партий, ни лидеров, способных выразить протестные настроения в форме политических требований и вступить в реальную политическую борьбу. В то же время, власть отказалась от имитационных технологий на предстоящих выборах. Политического спектакля, пусть и с запрограммированным результатом, не будет. Ставка сделана на советскую модель безальтернативных выборов, когда «коммунисты и беспартийные» голосовали за назначенных победителей «в едином порыве» и «с чувством энтузиазма».

Политические менеджеры, управляющие выборным процессом, копируют внешние атрибуты и атмосферу советской избирательной системы, но при этом упускают из виду, что у советских людей были широкие социальные гарантии от государства. А выборы 9 сентября будут проходить на фоне целого пакета законов и реформ, которые ухудшат социальное самочувствие россиян. Зато госбюджет заработает дополнительные доходы, что следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-21 годы», направленного Минфином в Госдуму. В проекте сообщается, что повышение НДС принесет федеральному бюджету в следующем году дополнительные 633,5 миллиарда рублей. Повышение пенсионного возраста позволит уменьшить отчисления в Пенсионный фонд для восполнения его дефицита в 2020 году на 9,3 млрд рублей, а в 2021-м на целых 156,3 млрд рублей.

В том же документе Минфин сообщает о планах сокращения расходов на здравоохранение и образование в следующем году. В то же время увеличатся затраты на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Таким образом, очевидно, что социальная сфера не относится к области приоритетов.

Сжимать «социалку» на фоне стагнирующей экономики — рискованная стратегия, провоцирующая нестабильность в обществе. «Сонное царство», воцарившееся в публичной политике России, похоже, усыпило инстинкт самосохранения «верхов». В России недовольство может долго накапливаться, а потом следует взрыв огромной силы, который становится для всех неожиданностью.

Такой поворот событий многим экспертам сегодня представляется фантастическим, но на перегретую социальную ситуацию в России может повлиять дополнительный внешний фактор, если сбудутся прогнозы Минфина из уже цитированного выше документа. Ведомство прогнозирует обвал цен на нефть в обозримом будущем:

«Основными факторами роста цен стали экономический кризис и обвал добычи нефти в Венесуэле, а также намерение США «обнулить добычу Ирана» после выхода из ядерной сделки (СВПД)… Если стоимость нефти продолжит оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно — США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство».

Пока это всего лишь прогноз. Цена на нефть также непредсказуема, как реакция населения страны на сокращение «социалки» и рост расходов домохозяйств. Но уже очевидно, что послефутбольное похмелье для россиян выдастся тяжелым, а власти не предусмотрели мер, чтобы его облегчить.