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Трамп назвал Германию заложницей российского газа
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Трамп назвал Германию заложницей российского газа 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток — 2". Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложницей России.
"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России, " — заявил он.
"Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России, — продолжил он. — Германия находится у них [России] в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание".
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