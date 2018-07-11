Трамп назвал Германию заложницей российского газа

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России, " — заявил он.

"Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России, — продолжил он. — Германия находится у них [России] в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание".