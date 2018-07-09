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В генсовете «ЕР» прокомментировали прогноз Силуанова по пенсиям
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В генсовете «ЕР» прокомментировали прогноз Силуанова по пенсиям 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мы сможем добиться качественного улучшения жизни пенсионеров, а не топтаться на месте, на уровне инфляции, — сказал газете ВЗГЛЯД замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. Так он прокомментировал сообщение главы Минфина о росте пенсий в 2019-2024 годах.
«Все изменения, которые предлагаются в рамках реформы, направлены на то, чтобы повысить доходы нынешним пенсионерам. Так, чтобы это увеличение превышало инфляцию, как минимум, в два раза. Таким образом, мы сможем добиться качественного улучшения жизни пенсионеров, а не топтаться на месте, на уровне инфляции, как это было все предыдущие годы», — сказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.
Так он прокомментировал прогноз первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который сообщил в понедельник: пенсия по старости неработающим пенсионерам уже в будущем году вырастет в среднем на 1 тысячу рублей. В 2024 году размер средней пенсии для этой категории вырастет на 35% по сравнению с нынешним уровнем, и составит порядка 20 тыс. рублей. По оценке главы Минфина, индексация пенсий в 2019 году составит порядка 7% при ожидаемой инфляции в 4-4,5% годовых.
Силуанов напомнил, что поставленная в суперуказе Владимира Путина задача по пенсиям предусматривает рост размера выплат темпами выше инфляции. Напомним, правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин, и с 55 до 63 для женщин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что после окончания реформы пенсионный возраст придется снижать.
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