Россиянам «разрешили» сажать картофель

Россельхознадзор рассказал о праве россиян сажать любую картошку

Россельхознадзор опроверг слухи о том, что за выращивание картофеля из своих семян взимается административный штраф. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В связи с появившейся в СМИ информации о том, что граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках, под угрозой административного штрафа, Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — утверждает ведомство.

Речь идет о материале, опубликованном в издании «Новые известия» от 6 июля, из которого следует, что согласно изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена. «Если контролирующие органы узнают о нарушении, пенсионеру — садоводу будет грозить штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — отмечалось в статье.

В службе пояснили, что поправки в КоАП регламентируют ответственность за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность, и не касаются физических лиц, выращивающих овощи для собственных нужд.