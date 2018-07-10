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Россиянам «разрешили» сажать картофель
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Россельхознадзор рассказал о праве россиян сажать любую картошку 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Россельхознадзор опроверг слухи о том, что за выращивание картофеля из своих семян взимается административный штраф. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В связи с появившейся в СМИ информации о том, что граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках, под угрозой административного штрафа, Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — утверждает ведомство.
Речь идет о материале, опубликованном в издании «Новые известия» от 6 июля, из которого следует, что согласно изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена. «Если контролирующие органы узнают о нарушении, пенсионеру — садоводу будет грозить штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — отмечалось в статье.
В службе пояснили, что поправки в КоАП регламентируют ответственность за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность, и не касаются физических лиц, выращивающих овощи для собственных нужд.
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